Djokovic vrea nevaccinat la Melbourne. CTP: Dacă nu e primit, să mai organizeze un Adria Tour la Belgrad, că acolo se poate

Novak Djokovic a aterizat în urmă cu câteva ore la Melbourne, dar încă nu i s-a permis să intre în Australia. Jucătorul sârb vrea să participe la turneul de la Melbourne deși nu s-a vaccinat. Cristian Tudor Popescu a comentat situația la Digi24.

Cristian Tudor Popescu: Este problema vizei, care urmează a fi lămurită în aeroport. Însă chiar dacă rezolvă această problemă a vizei, care ține de guvernul australian, și nu de guvernul statului Victoria, unde se desfășoară la Melbourne grand slam-ul, care de altfel guvernul statului Victoria își declină orice răspundere în legătura cu viza. Spune: „Să rezolve guvernul central această problemă”.

Deci, chiar dacă o rezolvă, după aceea, Djokovic va trebui să facă dovada, să prezintele actele către guvernul central în legătură cu această scutire medicală pe care a obținut-o din statul Victoria și de la organizatorii turneului.

Or, atât premierul Morrison, cât și ministrul de Interne al Australiei au spus că dacă nu va fi convingător ceea ce prezintă Novak Djokovic, și nu am o informație foarte sigură, dar aud că e vorba că la baza cererii sale stă o adeverință din partea unor medici sârbi că ar fi avut COVID în ultimele 6 luni. Și n-ar fi deloc exclus ca un asemenea document să nu fie luat în considerare de autoritățile australiene.

Trebuie să înțelegem exact situația. Cuvintele „scutire medicală” nu au niciun sens. E absurd. Novak Djokovic nu a pomenit niciodată de vreo afecțiune pe care ar avea-o el și care nu i-ar permite să se vaccineze. Nu! El a spus foarte limpede încă din 2020 că nu va accepta niciodată să fie silit să se vaccineze. Din acest motiv este idolul conspiraționiștilor antivacciniști pe rețelele de socializare.

„D e aici vine Novak Djokovic să joace acum la Melbourne”

De asemenea, tatăl său, Srdjan, este un naționalist feroce, antioccidental, antivaccinist și care i-a acuzat pe organizatorii de la Melbourne că au introdus obligativitatea vaccinării pentru participarea la turneu ca să-l șantajeze pe Novak Djokovic.

Soția sa, Jelena, promovează pe rețelele de socializare teorii ale legăturii dintre rețeaua de comunicații 5G și COVID-19. Deci de aici vine Novak Djokovic să joace acum la Melbourne.

Ce sens are să discutăm despre scutire medicală? Ce scutire medicală? Acolo sunt 4 prevederi, în legea australiană, e vorba de reacții adverse la o primă vaccinare care duc la spitalizare sau incapacitare... Care reacție? Că Djokovic nu s-a vaccinat. Apoi, o afecțiune diagnosticabilă medical acută. Păi dacă are așa ceva, atunci se pune problema cum joacă, nu dacă-i vaccinat sau nu. Și în sfârșit o inflamație cardiacă în ultimele 6 luni. Să fim serioși... Mai rămâne una singură, și anume, dacă are niște alergii, intoleranțe la anumite substanțe din vaccinurile aprobate. Păi, dacă are, a făcut vreodată o vorbire Djokovic despre asta?

N-ar trebui acum să aibă bunul simț față de locuitorii Australiei, care sunt în proporție de 90% vaccinați, care au trecut prin niște restricții crâncene, sute de zile de lockdown, oameni care au suferit chinuri în ultimii doi ani, legat de COVID și de carantină, și cărora le-ar datora Novak Djokovic măcar o explicație?

Însuși marele Rod Laver a spus lucrul acesta. „Nole e un mare jucător, ar fi o pierdere să nu joace la Melbourne, dar datorează niște explicații. Să ne spună ce problemă are și de ce nu se poate vaccina”.

Or, Djokovic tace mâlc.

E posibil ca el să fie huiduit de oameni. Djokovic a mai creat publicuri ostile de-a lungul carierei sale. A ajuns la un moment dat să se și înjure cu o tribună întreagă. N-ar fi prima dată când face așa ceva.

Dar, ar fi o reacție justificată a australienilor.

„E posibil ca anumiți jucători să refuze să joace cu el. N-o să-i fie moale deloc”

De asemenea, e posibil ca anumiți jucători să refuze să joace cu el. Și asta se poate întâmpla, ca adversarul să spună „eu sunt vaccinat, am respectat regulile, dumneata, nu. Nu joc, pur și simplu”. Și dacă se unesc mai mulți jucători într-o astfel de acțiune împotriva lui Djokovic, n-o să-i fie moale deloc.

Ceea ce mă întristează pe mine cel mai tare în toată povestea asta este faptul că dragostea pentru tenis a lui Djokovic, pentru marea performanță, pentru a fi o legendă a tenisului, pentru a fi cel mai bun jucător al tuturor timpurilor, toate astea contează mai puțin decât antivaccinismul ăsta al lui, ideile stranii pe care le are în legătură cu apa contaminată care ar putea să fie purificată prin rugăciune și credință, tot felul de astfel de aiureli care vin din zona crepusculară a internetului, și faptul că toate acestea îl fac pe el să refuze vaccinarea, riscând în ultimă instanță... iată, acum, poate să nu fie primit la Melbourne. Deci, nu va putea să câștige al 21-lea grand slam, nu va putea să câștige pentru a zecea oară Australian Open... De ce? Pentru că se încăpățânează, așa cum Federer și Nadal n-au făcut-o, s-au vaccinat, Nadal a și declarat „nu o să hotărăsc eu în legătură cu asta, sunt alții, eu mă pricep la tenis. Sunt medicii care se pricep la medicină și vaccin, prin urmare mă vaccinez”. Ceilalți doi mari s-au vaccinat, Djokovic, însă, refuză.

Ce i-aș putea spune acum? Bine, Nole, dacă așa de mult contează pentru tine povestea asta cu vaccinul, atunci bine... Dacă nu ești primit la Melbourne, du-te acasă, mai organizează un Adria Tour la Belgrad fără să respecți niciun fel de norme sanitare, cum s-a întâmplat în iunie, că la Belgrad se poate, ești lăsat să faci ce vrei, încheie-l cu un party sălbatic, așa cum s-a întâmplat în iunie și fii fericit.

