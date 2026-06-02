Eliminată în sferturi la Roland Garros, Sorana Cîrstea a anunțat când se retrage din tenis

Sorana Cîrstea (36 de ani, 18 WTA) a fost învinsă de Mirra Andreeva (19 ani, 8 WTA), scor 0-6, 3-6, în sferturile de finală ale Roland Garros.

După meci, Sorana Cîrstea a evidențiat că, în ciuda eliminării, a făcut un turneu „grozav” și a anunțat decizia finală în privința retragerii: o va face la finalul sezonului, scrie Digi Sport.

Sorana Cîrstea a reiterat că e decisă să se retragă la finalul anului, după ce tot mai multe voci din tenis i-au cerut să nu o facă, având în vedere forma extraordinară arătată în unele momente din acest sezon.

Sorana Cîrstea promisese la Roma că va lua în calcul să renunța la ideea de a se retrage, dar acum, după eliminarea de la Roland Garros, a spus că decizia finală este ca 2026 să fie ultimul său an în circuit.

„Cred că a fost un turneu grozav și, de asemenea, un sezon pe zgură foarte bun. Semifinală la Roma, sferturi de finală la Roland Garros. Nimic nu s-a schimbat. Mă voi retrage la finalul sezonului. A fost un turneu solid. Astăzi jocul s-a simțit lent. Mirra a jucat excelent. Nivelul meu a scăzut.

Sunt mândră de longevitatea mea în WTA. Niciodată nu m-am gândit că voi avea o carieră atât de lungă. Am evoluat mult ca jucătoare, dar și ca om, mai ales în acest sezon. Sunt mândră și recunoscătoare pentru ce mi-a dat tenisul.

O să fiu mereu aproape de acest sport. Voi participa la meciuri de caritate. Este foarte greu să mă gândesc la cele mai frumoase momente de la Roland Garros. Anul acesta cu siguranță va rămâne în memorie drept unul special. Îmi aduc aminte și de anul 2009. Parisul rămâne un loc special. Oricine din România visează să joace și să câștige aici”, a spus Sorana Cîrstea, în cadrul conferinței de presă de la Paris.

