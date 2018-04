Elveţienii, impresionaţi de Sala Polivalentă din Cluj-Napoca: Uimitoare

Jucătoarele de tenis din echipa Elveţia de Cupa Federaţiei au început, marţi, pregătirile în vederea întâlnirii cu România, din barajul pentru Grupa Mondială. Trimişii federaţiei elveţiene au fost impresionaţi de Sala Polivalentă din Cluj-Napoca, unde va avea loc întâlnirea, la finalul acestei săptămâni.

Early-bird-practice in the amazing Sala Polivalenta in Cluj for Viki #Golubic and @mhingis ! #fedcup #ROMSUI #SupportTheSwiss pic.twitter.com/kQDvh9Lkgi