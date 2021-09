Emma Răducanu - Leylah Fernandez, finala US Open 2021, azi, de la ora 23:00

Emma Răducanu, locul 150 mondial, și Leylah Fernandez, locul 73 WTA, se întâlnesc sâmbătă în finala US Open 2021. Este o finală mai puțin obișnuită, între două sportive foarte tinere, care nu sunt în fruntea clasamentului mondial și care, până acum câteva luni, erau aproape necunoscute.

Emma Răducanu, reprezentând Marea Britanie, are 18 ani, iar Leylah Fernandez, care vine din Canada, are 19 ani împliniți la 6 septembrie.

Este pentru prima dată după 22 de ani când finala de la Flushing Meadows este disputată de două sportive atât de tinere. În 1999, Serena Williams, care avea 17 ani pe atunci, o învingea pe elvețianca Martina Hingis, care avea 19 ani.

Cine este Emma Răducanu

Venită din calificări, britanica Emma Răducanu a avut un parcurs de toată lauda la US Open: a ajuns în finală fără să piardă vreun set în cele nouă partide disputate în fața unor adversare dificile, printre care campioana olimpică Belinda Bencic, din Elveția, nr. 12 WTA, și puternica Maria Sakkari, din Grecia, nr. 18 WTA.

Înainte de semifinale, Emma Răducanu declara că nu s-a gândit că va ajunge atât de departe în turneul american, dovadă fiind biletele de avion pe care și le rezervase pentru finalul calificărilor.

Jucătoarea care reprezintă Marea Britanie se află la a doua participare la un turneu de Grand Slam, după cel de la Wimbledon din acest an, de unde s-a retras în optimi din cauza unor probleme medicale. Înainte de competiția de la Londra, era pe locul 336 mondial, acum este pe 150, iar în prezent, în clasamentul live WTA, este pe locul 32. Dacă va câștiga US Open 2021, Emma Răducanu va fi de luni pe locul 23 WTA. Este un salt mai puțin obișnuit în cariera unui jucător de tenis și fără îndoială ar fi un epilog fericit ce amintește de basmele copilăriei, după cum menționa comentatorul de tenis Cristian Tudor Popescu.

Emma Răducanu s-a născut în Toronto, Canada, tatăl său fiind din România, iar mama din China. Pe când Emma avea 2 ani, întreaga familie s-a mutat în Marea Britanie. Recent, sportiva a declarat presei din Marea Britanie că vine de câteva ori pe an în România, la bunica sa, și că îi place foarte mult mâncarea autohtonă.

„Singurul lucru despre care putem spune că este românesc, fără niciun fel de ezitare, este numele Răducanu. În rest, n-are sens să facem asocieri, s-o considerăm 'de-a noastră'. Este crescută în alte țări, nu este de-a noastră. Faptul că tatăl este român este o chestiune genetică, nu putem spune că este de-a noastră. Dar putem, sigur, s-o iubim! Nu ne împiedică nimeni. Eu nu pot să fac, de pildă, o diferență de afecțiune pe care o port celor două foarte tinere jucătoare, Emmei Răducanu și Leylahei Fernandez, care chiar nu are nicio legătură cu România”, spunea Cristian Tudor Popescu.

Și canadienii o pot considera pe Emma Rădulescu tot „de-a lor”. Tânăra are și pașaport canadian.

Cine este Leylah Fernandez

Emma Răducanu va avea, sâmbătă, o misiune dificilă în fața canadiencei Leylah Fernandez, care a spulberat nume mari în drumul său spre finala de la US Open, printre care Naomi Osaka, Aryna Sabalenka, Elina Svitolina și Angelique Kerber.

Canadianca, în ciuda unei aparențe firave, a devenit la US Open 2021 o adevărată „devoratoare” de jucătoare de top. Tânăra de 19 ani a fost aproape de înfrângere în trei rânduri: Naomi Osaka a servit pentru victorie, Angie Kerber a condus cu un set și un break, iar Elina Svitolina a fost la două puncte de o victorie în tiebreak în setul al treilea. Și totuși, Leylah Fernandez a găsit resurse de a reveni de fiecare dată.

Incluzând și meciurile de dublu, ea a petrecut 16 ore și 47 de minute pe teren în aceste două săptămâni de US Open, considerabil mai mult decât adversara ei.

Spre deosebire de Emma Răducanu, Leylah Fernandez are un trofeu important în palmares. În urmă cu doi ani, a câștigat finala junioarelor la Roland Garros. După trecerea la profesioniști, și-a făcut debutul la un turneu de Grand Slam la Australian Open, în 2019, unde s-a oprit în primul tur.

Leylah Fernandez s-a născut la Montreal, în Canada, tatăl său fiind din Ecuador, iar mama din Filipine. Sportiva nu este singura din familie care joacă tenis. Sora ei mai mică practică acest sport, iar despre ea, Leylah declara că ar putea să o depășească.

Dacă se va impune în finala de la US Open, jucătoarea canadiană, aflată în prezent pe locul 27 în clasamentul WTA live, va urca în top 20 WTA, mai precis pe locul 19.

Emma Răducanu și Leylah Fernandez s-au întâlnit o singură dată, pe când erau junioare, în 2018, în turul doi al turneului de la Wimbledon. Atunci, jucătoarea din Marea Britanie s-a impus cu 6-2, 6-4.

Câștigătoarea ediției US Open din acest an va primi un cec de 2,5 milioane de dolari, iar cealaltă finalistă, jumătate din această sumă.



Emma Răducanu a câștigat până acum din tenis 303.000 de dolari, iar Leylah Fernandez 786.000 de dolari.

„În spatele acestor două fete se află o altă filosofie a antrenoratului și în general a mentoratului în tenis. Tenisul lor se racordează peste timp cu tenisul marilor jucătoare din anii de dinainte de 2000 - dinainte de surorile Williams care au marcat o piatră de hotar în tenisul feminin -, adică Steffi Graf, Chris Evert, Martina Navratilova, Martina Hingis sau după aceea, imediat, Justine Henin - jucătoare tehnice, jucătoare care nu se bazează pe o forță ieșită din comun, jucătoare foarte inteligente tactic, care au oferit un tenis splendid. Cu ele se leagă peste timp Emma și Leylah. Nu s-a mai insistat în cazul lor pe forță, pe agresivitate, brutalitate, servicii-bombă, în cazul Leylahei nici nu are fizicul pentru așa ceva. Dimpotrivă”, sublinia, la Digi24, comentatorul de tenis Cristian Tudor Popescu. „Iată că spre uimirea și bucuria mea imensă, e ca o minune din basmele copilăriei, iată că s-au întors din nou tenisul fineței, tenisul inteligenței tactice, tenisul în care nu forța brută primează”, a conchis CTP.

Așadar, se anunță o finală spectacol la US Open 2021, o finală a adolescenței, între cele mai noi revelații ale tenisului mondial feminin.

Editor : Luana Pavaluca