Emma Răducanu s-a calificat în sferturile de finală la US Open 2021. Jucătoarea cu origini românești, una dintre surprizele turneului

Emma Răducanu s-a calificat luni seară în sferturile de finală de la US Open 2021, obținând o victorie categorică, în doar 65 de minute, în fața americancei Shelby Robers, scorul fiind 6-2, 6-1.

Pentru Emma Răducanu, britanica de 18 ani cu origini românești este o performanță cu atât mai remarcabilă cu când este doar a treia jucătoare din istoria competiției open care vine din calificări și ajunge atât de departe în turneul de Grand Slam de la New York.

Aflată la prima apariție pe arena Arthur Ashe, Emma Răducanu ajunge pentru prima oară într-un sfert de finală al unui turneu de Grand Slam.

„Sunt atât de fericită, mă concentrez pe jocul meu, am depășit emoțiile din start, mă bucur că am ajuns aici. Vreau să văd acum cât de departe pot să ajung. Voi juca cu Belinda Bencic, e o jucătoare grozavă, dar nu vreau să mă mai gândesc la tenis acum, sunt prea fericită, de mâine voi vedea. Fanii au fost incredibili, m-am simțit ca acasă, le sunt recunoscătoare”, a declarat Emma Răducanu după meci, potrivit digisport.ro.

La doar a doua sa apariție pe tabloul principal al unui turneu de Grand Slam, Emma Răducanu se alătură clubului adolescentelor cu performanțe greu de anticipat la ediția din acest an a US Open. Un alt exemplu este canadianca Leylah Fernandez, care a împlinit luni 19 ani și care și-a făcut cadou calificarea în sferturile de finală, după ce anterior fusese protagonista „breaking news”-ului de a fi reușit eliminarea campioanei en-titre, Naomi Osaka, în faza a treia a turneului.

Este pentru prima dată din 2009 când mai mulți jucători sub 20 de ani ajung în sferturile de finală la US Open. Și Carlos Alcaraz, în vârstă de 18 ani, a ajuns în sferturile de finală la competiția de simplu masculin din acest an, scrie Mediafax.

Emma Răducanu, fără set pierdut la US Open 2021

Ascensiunea la US Open a lui Răducanu, aflată pe locul 150 WTA, a venit în detrimentul a numeroase jucătoare experimentate și bine clasate: cu victoria în fața lui Shelby Rogers, numărul 43 mondial, ea a obținut a treia victorie consecutivă în fața unei jucătoare din Top 50 în această săptămână. Emma Răducanu are acum în întreaga carieră cinci victorii împotriva unor adversare din Top 50.

Remarcabil este că victoriile obținute de Răducanu în această săptămână au fost aparent simple. Nu a cedat niciun set, în niciuna dintre cele trei victorii obținute în calificări și nici în cele patru victorii de pe tabloul principal. Adolescenta britanică a pierdut doar 15 game-uri în cele patru meciuri de pe tabloul principal.

Emma Răducanu va înfrunta în sferturile de finală cu Belinda Bencic. Va fi primul ei meci din carieră împotriva unei jucătoare din Top 20. Belinda Bencic, din Elveția, cap de serie nr. 11, campioană olimpică și semifinalistă la US Open în 2019, a învins-o luni pe poloneza Iga Swiatek, cap de serie nr. 7.

Cine este Emma Răducanu

Despre Emma Răducanu a început să se vorbească la turneul de la Wimbledon de anul acesta, când a reușit să o învingă pe Sorana Cîrstea cu 6-3, 7-5, în runda a treia a competiției. Emma Răducanu era atunci pe locul 338 WTA și se afla la prima sa participare la un turneu de Mare Şlem, după ce primise un wildcard.

Emma este născută în Canada, ca și Bianca Andreescu, o altă jucătoare de origine română care făcea senzație acum câțiva ani în tenisul mondial.

Emma Răducanu s-a mutat însă cu părinţii săi în Kent, Anglia, când avea doi ani, iar de câţiva ani beneficiază de sprijinul federaţiei britanice de tenis, care a văzut un mare potenţial la ea. Tânăra de 18 ani este un simbol al societății multiculturale britanice, scria The Daily Mail vorbind despre performanța ei „electrizantă” de la Wimbledon, când a ajuns până în optimile de finală. În urmă cu câteva luni, Emma Răducanu încă dădea examene la școală, la matematică, economie, și până acum o lună nici măcar nu jucase în vreun turneu important WTA, remarca publicația.

Emma Răducanu este și o elevă strălucită. Urmează una dintre cele mai dificile școli din Marea Britanie, dar ţine morţiş să fie printre cei mai buni. „Părinţii mei au fost destul de stricţi, nu doar cu tenisul, ci cu toate. Cred că am dezvoltat această mentalitate de la o vârstă mică”, a declarat ea.

Emma Răducanu vine de câteva ori pe an în România

Tatăl său este român, iar mama chinezoaică, ambii cu studii universitare, şi de la ei spune sportiva că a dobândit puterea mentală.

„Bunica mea, mamaia, locuiește încă în centrul Bucureștiului. O vizitez de câteva ori pe an, stau cu ea. Chiar este frumos. Ca să fiu sinceră, îmi place mâncarea (n.r. românească). Adică, mâncarea este incredibilă! Și gătitul bunicii mele este, de asemenea, ceva special. Am legături cu Bucureștiul”, le-a mărturisit Emma Răducanu jurnaliștilor britanici.

Deşi îi place foarte mult de Ana Ivanovic, fosta elevă a antrenorului său, Nigel Sears, cele două sportive de la care se inspiră tânăra jucătoare sunt Simona Halep şi Na Li.

„O apreciez cu adevărat pe Simona Halep datorită modului în care se mișcă. Cred că şi dacă am un joc bun şi o mulţime de lovituri puternice, aş vrea să am mai mult din condiţia fizică şi viteza Simonei Halep”, declara Emma Răducanu, citată de digisport.ro.