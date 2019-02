Fed Cup. Mihaela Buzărnescu: „Nu mă gândeam vreo clipă că voi pierde acest meci”

Jucătoarea de tenis Mihaela Buzărnescu a declarat, duminică seara, într-o conferinţă de presă susţinută la Ostrava, că a condus în primul set cu 3-0 şi nu s-a gândit nicio clipă că va pierde în cele din urmă în faţa Katerinei Siniakova (scor 4-6, 2-6) în întâlnirea de Fed Cup dintre România şi Cehia, potrivit Agerpres.

„A fost ceva presiune. Am început foarte bine, am condus cu 3-0 şi sincer nu mă gândeam vreo clipă că voi pierde acest meci. Din păcate, ea a avut o formă fizică destul de bună, a alergat la nişte mingi pe care nu mă aşteptam să le scoată. Sunt supărată. Dacă eu câştigam, nu mai trebuia să se joace acest meci de dublu. Nu am jucat rău, dar asta e. După primele trei ghemuri ea a început să servească bine. Nu mai îmi amintesc exact, mi-am pierdut serviciul la 3-1 şi apoi ea a prins mai mult curaj”, a spus ea.

„Sper ca meciurile mele pierdute să nu fie negative în viitor şi să mai am ocazia să mai joc la simplu la Fed Cup. Bineînţeles că asta va depinde şi de forma mea la următoarele turnee până în aprilie. Probabil îmi trebuie mai multă răutate pe teren. Nu ştiu ce concluzie să trag acum... n-am jucat rău în aceste două partide. Sigur că puteam mai mult. Trebuie să îmi îmbunătăţesc serviciul. Am întâlnit două jucătoare diferite şi era normal să avem o schimbare de tactică. Oarecum am aplicat-o... dar probabil trebuia să ţin mai multe mingi în teren fără să mă grăbesc să atac mingea”, a adăugat Buzărnescu.

Jucătoarea română îşi doreşte să revină cât mai repede la forma de dinaintea accidentării de la turneul de la Montreal de anul trecut.

„Forma mea e pe drumul cel bun, de când am ajuns în Australia nu am jucat rău. Se vede că sunt undeva acolo, sper să reuşesc să depăşesc pragul acesta şi să câştig un meci ca să am o altă satisfacţie. Deocamdată rămân cu un gust amar de fiecare dată”, a explicat ea.

Echipele de Fed Cup ale României şi Cehiei se află la egalitate, scor 2-2, după ce Mihaela Buzărnescu, numărul 29 mondial, a pierdut, duminică, în faţa Katerinei Siniakova (44 WTA), scor 4-6, 2-6, în ultima partidă de simplu a întâlnirii din sferturile de finală ale Grupei Mondiale care se desfăşoară la Ostrava.

În partidele de sâmbătă, Karolina Pliskova a învins-o pe Mihaela Buzărnescu cu 6-1, 6-4, iar Simona Halep a dispus cu 6-4, 6-0 de Katerina Siniakova. Duminică, Simona Halep a trecut în trei seturi, 6-4, 5-7, 6-4, de Karolina Pliskova, iar Mihaela Buzărnescu a pierdut în faţa Katerinei Siniakova, scor 4-6, 2-6.

Meciul de dublu va opune perechile Irina Begu/Monica Niculescu - Barbora Krejcikova/Katerina Siniakova.

Lotul echipei României de Fed Cup pentru întâlnirea de la sfârşitul săptămânii este format din jucătoarele Simona Halep (numărul 3 WTA), Mihaela Buzărnescu (29 WTA), Irina Camelia Begu (75 WTA), Ana Bogdan (105 WTA) şi Monica Niculescu (106 WTA).

Din echipa Cehiei fac parte jucătoarele Karolina Pliskova (5 WTA), Katerina Siniakova (nr. 1 în clasamentul de dublu WTA), Barbora Krejcikova (nr. 2 în clasamentul de dublu WTA) şi Marketa Vondrousova (nr. 72 WTA).

Cehia a câştigat ambele meciuri jucate cu România până acum în Fed Cup, în 1980 în Berlinul de Vest, cu 2-1, în sferturile Grupei Mondiale, şi în 2016, la Cluj-Napoca, scor 3-2, în primul tur al Grupei Mondiale.

