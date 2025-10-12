Live TV

Finală în familie la Mastersul de la Shanghai. Valentin Vacherot l-a învins pe verişorul său, Arthur Rinderknech

Data publicării:
Monaco's Valentin Vacherot celebrates with the trophy and France's Arthur Rinderknech after winning the final
Verii Arthur Rinderknech şi Valentin Vacherot sunt primii doi membri ai aceleiaşi familii care s-au înfruntat în finala unui Masters 1000. Foto: Reuters

Jucătorul de tenis monegasc Valentin Vacherot (locul 204 ATP) l-a învins pe verişorul său, francezul Arthur Rinderknech (locul 54 ATP), scor 4-6, 6-3, 6-3, şi a câştigat Mastersul de la Shanghai, stabilind un adevărat record.

Venit din calificări, Valentin Vacherot devine jucătorul cel mai slab clasat care se impune la un turneu de asemenea categorie.

Verii Arthur Rinderknech (30 de ani) şi Valentin Vacherot (26 de ani) sunt primii doi membri ai aceleiaşi familii care s-au înfruntat în finala unui Masters 1000 şi cei de-ai patrulea care dispută o finală în circuitul profesionist, după fraţii Mayer în 1981, Sanchez în 1987 şi McEnroe în 1991, scrie News.ro.

Vacherot părăseşte Shanghaiul urcând 164 de locuri până pe poziţia 40 în clasamentul PIF ATP Live şi este pe cale să intre pentru prima dată în Top 100 şi Top 50 de luni. De asemenea, el câştigă un premiu în bani de 1.124.380 de dolari, după ce înainte de aceste două săptămâni câştigase 594.077 de dolari în întreaga sa carieră.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Nu-mi vine să cred că am jucat acest meci împotriva lui Arthur, vărul meu. Din păcate, poate fi doar un singur câştigător, dar toată familia a câştigat în seara aceasta, este complet nebunesc”, a declarat Vacherot imediat după meci.

Editor : B.P.

