FOTO: Simona Halep, cetăţean de onoare al Capitalei

Simona Halep a primit, luni, titlul de cetăţean de onoare al Municipiului Bucureşti acordat de primarul Gabriela Firea, "în semn de recunoaştere şi apreciere a performanţelor sale sportive".

GALERIE FOTO: INQUAM PHOTOS - Octav Ganea

"Sunt foarte emoţionată, e mai greu să vorbesc pe scenă decât să fiu pe teren. Vreau să mulţumesc pentru acest titlu, este poate cel mai important din cariera mea. E o onoare să fiu cetăţean de onoare al Capitalei. Când am venit acum 10 ani era un oraş străin, dar acum pot să spun că acest oraş este acasă. Mulţumesc ţării pentru că am avut de parte de tot ce am avut nevoie pentru a fi numărul 1 mondial", a declarat Halep.

După ceremonie, Halep a spus că dacă ar fi primar ar face o sală pentru meciurile de FedCup: "Nu prea sunt interesată de beneficiile pe care le voi avea ca cetăţean de onoare, sunt onorată de acest titlu şi acest dar din partea României. Nu-i voi supăra pe constănţeni, sunt şi acolo cetăţean de onoare şi aici. Aş face o sală mare pentru FedCup, să jucăm meciurile aici, copiii să se antreneze, să fie campioni".

Gabriela Firea consideră că trebuie omagiaţi cei care "ne fac mândri că sunt conaţionalii lor". "Sunt emoţionată că azi primeşte titlul de cetăţean de onoare Simona Halep, o mare campioană, la fel ca toate fetiţele, când Nadia evolua pe scenă voiam să fiu ca ea, acum alte fetiţe se străduiesc şi vor să fie ca Simona Halep. Îmi pare rău când văd că sunt români care umbresc performanţa ei, mă doare ca român şi ca primar. Nu am făcut nimic pentru asta, muncă e a a ei şi părinţilor ei. Am considerat că din postrua pe care o am pot să vindec o rană deschisă. Poate pentru Simona Halep nu e un titlul mare, dar în anul Centenarului pentru mine e un titlul mare. Acest titlu vine să suplinească alte eforturi pe care putea să le facă statul român sau autorităţile locale pentru acest campion. Pe noi poate conta mereu", a spus primarul Gabriela Firea.

La ceremonie au participat personalităţi ale vieţii sportive, printre care preşedintele Federaţiei Române de Tenis, George Cosac, Ilie Năstase, Andrei Pavel şi preşedintele COSR, Mihai Covaliu.

Ilie Năstase a pus-o pe Simona Halep să ia în braţe un număr 1 format din flori şi i-a transmis Gabrielei Firea că vrea o sală de 15.000 de locuri.

Proiectul de hotărâre privind acordarea titlului de cetăţean de onoare al Capitalei Simonei Halep a fost adoptat în octombrie 2017 de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti (CGMB).

Sursa: news.ro