Simona Halep a avut luni primul antrenament la Cincinnati, următorul turneu la care este așteptată să participe, după ce anul trecut a fost finalistă, pentru a treia oară. A fost prima apariție a Simonei Halep pe teren, după abandonul de vineri de la Toronto, din motive medicale, în timpul meciului cu Marie Bouzkova. Simona Halep pare să-și fi revenit acum după problemele avute cu tendonul lui Ahile și să se simtă bine.

În plus, surpriza de la antrenamentul Simonei Halep de luni a fost apariția pe teren a fostului antrenor, Darren Cahill, relatează trimisul special Digi Sport, Gabriel Morariu. Darren Cahill a supravegheat antrenamentul făcut de fosta sa elevă alături de actualul antrenor al româncei, Daniel Dobre, și de ceilalți membri ai staff-ului. Darren Cahill, cu racheta în mână, s-a mișcat alături de Simona Halep, i-a dat sfaturi și a vorbit îndelung cu Daniel Dobre.

La antrenamentul Simonei Halep au asistat în tribune câteva zeci de persoane.

„Mă simt destul de ok acum, am făcut tratament câteva zile. Astăzi o să încerc să joc, nu am jucat deloc de când am terminat jocul la Toronto. Sunt încrezătoare că o să pot să gestionez această durere”, îi spusese ceva mai devreme Simona Halep corespondentului Digi Sport.

Luptă aprigă pentru vârful clasamentului WTA

Simona Halep are miercuri primul meci la Cincinnati 2019. Ea va debuta direct în turul 2, acolo unde o va întâlni pe câștigătoarea dintre Ekaterina Alexandrova (48 WTA) și Carla Suarez Navarro (26 WTA). Cu Alexandrova, Halep nu a mai jucat niciun meci, iar la partidele directe cu Suarez Navarro, românca are 7-5. Marți se va decide cine îi va fi adversară.

În orice caz, se anunță o luptă aprigă la Cincinnati pentru fotoliul de lider mondial. Naomi Osaka a redevenit lider WTA, însă avansul său este unul fragil. Dacă Osaka nu ajunge în finală la Cincinnati, ar putea pierde locul 1 WTA. Prezenţa în ultimul act i-ar garanta supremaţia pentru cel puţin încă o săptămână. Ashleigh Barty şi Karolina Pliskova, locul 2, respectiv 3 WTA, sunt pe aceeaşi jumătate de tabolu şi sunt principalele urmăritoare ale niponei.

Simona Halep, finalistă anul trecut la Cincinnati, ar putea pierde puncte importante, dacă nu își egalează cel puțin performanța. Are de apărat 585 de puncte, după ce a plecat de la turneul de la Toronto cu un deficit de 710 puncte, în urma retragerii. Simona Halep ar putea ajunge pe locul 6 în clasamentul WTA, ceea ce i-ar oferi un tablou mult mai complicat pentru US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului, scrie digisport.ro.

