Gabriela Ruse s-a calificat în premieră în turul al treilea la Australian Open. „Mi-am zis că azi e ziua mea”

Gabriela Ruse s-a declarat foarte fericită după meci. Foto: Profimedia
Jucătoarea română de tenis Gabriela Ruse s-a calificat în premieră în runda a treia a turneului Australian Open, primul de Mare Şlem al anului, după ce a întrecut-o pe australianca Ajla Tomljanovic, cu 6-4, 6-4, miercuri, la Melbourne.

Gabriela Ruse (28 ani, 79 WTA) a obţinut victoria după o oră şi 29 de minute.

Românca nu şi-a pierdut serviciul în acest meci, salvând singura minge de break pe care a avut-o Tomljanovic (32 ani, 78 WTA), scrie Agerpres.

Gabriela Ruse a reuşit trei aşi şi a comis o singură dublă greşeală, în timp ce adversara sa a avut un singur as şi șapte duble greşeli. Românca a fost superioară la winners, cu 22-11, având şi mai puţine erori neforţate (22-25).

Ea are acum 2-1 în meciurile directe cu Tomljanovic, pe care a mai învins-o în 2022, cu 6-1, 7-5, în turul al treilea al calificărilor la Dubai. Tomljanovic s-a impus în 2024, în optimi la Hong Kong, cu 7-5, 6-3.

Sorana Cîrstea a pierdut la dublu

Ruse s-a oprit în turul al doilea la Melbourne la primele sale două participări (2022, 2025), iar miercuri şi-a egalat cel mai bun rezultat al său la un Mare Şlem (2024 - US Open).

Ruse şi-a asigurat un cec de 327.750 de dolari australieni şi 130 de puncte WTA, iar următoarea sa adversară va fi grecoaica Maria Sakkari sau rusoaica Mirra Andreeva, a opta favorită.

Tot miercuri, în primul tur la dublu feminin, Sorana Cîrstea şi rusoaica Ana Kalinskaia au fost învinse de favoritele numărul patru, Elise Mertens (Belgia)/Shuai Zhang (China), cu 6-4, 6-2, după o oră şi 19 minute.

Perechea româno-rusă va fi recompensată cu un cec de 44.000 de dolari australieni şi 10 puncte WTA la dublu.

Gabriela Ruse: „Mi-am zis că azi e ziua mea”

Gabriela Ruse a declarat miercuri, după meci, că este extrem de fericită.

„Anul trecut am jucat cu Madison Keys şi am fost aproape de victorie, dar anul acesta nu am vrut să mai ratez şansa de a ajunge în turul 3. Mi-am zis că azi e ziua mea. Ajla a jucat extraordinar, dar am reuşit să fac o partidă foarte bună şi sunt extrem de fericită că am mers mai departe.

Le mulţumesc fanilor din tribune, familia şi prietenii mei m-au susţinut enorm, mi-au dat energie să merg mai departe”, a spus Ruse, potrivit News.ro, care preia eurosport.ro.

