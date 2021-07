Gabriela Ruse, salt important în clasamentul WTA, după ce s-a calificat spectaculos în prima finală din carieră

Jucătoarea română de tenis Gabriela Ruse s-a calificat în finala turneului WTA de la Hamburg, dotat cu premii totale în valoare de 189.708 euro, învingând-o în trei seturi, 2-6, 6-1, 6-4, pe ucraineanca Diana Iastremska, principala favorită, sâmbătă, în penultimul act al competiţiei.

Românca a cedat primul set, după ce adversara sa a reuşit trei break-uri, dar apoi a revenit şi le-a câştigat pe următoarele două, obţinând astfel calificarea în ultimul act.

Cel mai mare cec din carieră

Ruse (23 ani, 198 WTA), venită din calificări, s-a impus după două ore şi trei minute de joc, asigurându-şi un cec de 13.224 de euro şi 198 de puncte WTA.

Urcare de 46 de poziții în clasamentul WTA

Gabriela Ruse va urca mult şi în clasamentul WTA. Dacă la începutul acestei săptămâni se afla pe locul 198, în clasamentul LIVE este pe locul 152, adică o urcare de 46 de poziţii.

Cea mai bună clasare a sa a fost în decembrie 2020, locul 159, potrivit Agerpres.

Reprezentanta ţării noastre o va avea ca adversară în finală pe germana Andrea Petkovic (33 ani), care are în palmares 6 titluri WTA. Aceasta a învins-o sămbătă în penultimul act, cu 7-6 (7/4), 4-6, 7-5, pe compatrioata sa Jule Niemeier, la capătul unui meci epuizant, care a durat aproape trei ore.

De menţionat că aceasta este prima finală pe care Gabriela Ruse o va disputa în circuitul profesionist feminin.

Gabriela Ruse a izbucnit în plâns după victoria din semifinală. Foto: Profimedia

Ruse a plâns după victoria importantă care a dus-o în finală: „Sunt în stare de șoc acum!

„Sunt în stare de șoc acum! Ce să mai spun? Sunt foarte fericită, vreau să-i mulțumesc antrenorului, m-a suportat în fiecare zi. Vreau să mulțumesc și publicului, care m-a sprijinit în fiecare zi. Le mulțumesc și părinților mei, nu-mi găsesc cuvintele acum. Este incredibil ce mi se întâmplă acum. După o lungă serie de accidentări, nu pot să cred că am ajuns până aici. Am avut multe luni în care n-am jucat, sunt extrem de fericită. Trebuie să mă relaxez acum, am crampe peste tot și vreau să le mulțumesc românilor care au venit aici să mă susțină”, a spus Gabriela Ruse, după calificarea în finala de la Hamburg, potrivit digisport.ro.

Editor : Liviu Cojan