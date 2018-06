Hagi, impresionat de performanțele Simonei Halep. Mesajul Regelui înainte de finala de mâine

Gheorghe Hagi, unul dintre cei mai mari sportivi pe care i-a dat România, s-a arătat impresionat de Simona Halep și de parcursul ei de anul acesta.

Foto: Guliver/Getty Images

Hagi a spus că a mers la Paris pentru a fi martor la finala Simonei Halep de la Roland Garros. În niciun moment nu s-a gândit Regele fotbalului românesc că Halep nu va ieși învingătoare din confruntarea cu Muguruza.

„Am mers pentru meciul ăsta şi pentru următorul, pentru finală. Ştiam că va juca finala. Eram convins că va câştiga cu Muguruza. Gestionează foarte bine momentele cheie, partea tactică e completă, are forţă mintală. Puterea unor jucători mari e mintală. Trebuie ai autocontrol, să domini, să ai iniţiativă. Nu mai pomeniţi de presiune, pentru sportivul mare, presiunea e plăcerea de a juca. Presiunea înseamnă a deveni cel mai bun. El joacă pentru suporteri, acesta este sportivul mare, care e campion, care e puternic. Simona a devenit în fiecare zi mai bună. Eu cred că are şanse mari să câştige, să fie atentă, să fie concentrată; totdeauna să analizezi adversarul, să ştie cum să o atace, unde să o atace. Stephens are o lovire bună”, a spus Gheorghe Hagi.