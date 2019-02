Halep: Am fost obosită şi am avut ceva crampe. Dar nu există scuze, Belinda a jucat foarte bine

Jucătoarea Simona Halep a declarat, joi, după meciul pierdut la Dubai în faţa Belindei Bencic, scor 6-4, 4-6, 2-6, că a fost obosită şi a avut crampe, însă a precizat şi că sportiva elveţiană a jucat foarte bine şi a fost mai puternică, informează L’Equipe.

“Am fost obosită. După al doilea set, am avut ceva crampe. Este normal, am transpirat mult. Nu am putut să servesc cum îmi doream pentru că aveam dureri la tendon. Însă nu sunt îngrijorată. Şi nu există scuze. Ea a jucat foarte bine şi a fost puţin mai puternică decât mine”, a spus Halep, citată de News.ro.

Simona Halep, locul 2 WTA şi cap de serie numărul 3, a fost învinsă, joi, cu scorul de 4-6, 6-4, 6-2, de elveţianca Belinda Bencic, locul 45 WTA, în sferturile de finală ale turneului de categorie Premier 5 de la Dubai.

Halep poate pierde locul 2 pe care îl deţine acum în clasamentul WTA dacă Petra Kvitova, calificată în semifinale, câştigă trofeul.

Pentru sportiva din Constanţa va urma participarea la primul turneu de categorie Premier Mandatory din 2019, Indian Wells, programat între 6 şi 17 martie.

