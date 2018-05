Halep, certată de Cahill la 5-0 pentru Svitolina: „Știi ceva? Trebuie să te descurci singură!”

Simona Halep nu a început bine finala turneului de la Roma, disputată contra ucrainencei Elina Svitolina. După un lung șir de erori neforțate și mingi trimise în fileu, Simona Halep a solicitat intervenția antrenorului Darren Cahill, la scorul de 5-0 pentru Svitolina, în primul set.

Darren Cahill i-a reproșat Simonei Halep că face prea multe erori neforțate și a certat-o: „Dacă nu muncești, nu vei câștiga!”. Antrenorul i-a spus apoi să joace ca în primele game-uri, să se relaxeze și să nu se mai grăbească la puncte.

„Nu o lăsa să scape! Trebuie să muncești, dacă nu muncești nu o să câștigi. Dacă o vezi departe de minge, urcă la fileu. Ai făcut 25 de erori neforțate, la ce te aștepți? Nu te poți aștepta să câștigi așa un meci. A fost bine în primele game-uri. Știi ceva? Trebuie să te descurci și singură”, i-a replicat australianul.

The end of Cahill's coaching time out with #Halep : 'You know what? You need to work that out yourself.' pic.twitter.com/31hwTPjqRj

Just horrible from #Halep as she is broken again to trail 0-5 after 14 minutes.



Coach Cahill is on.



'If you're not prepared to work, this is not going to happen ... Cut out the unforced errors, you can make a match of this.' pic.twitter.com/uqG8qpIiM7