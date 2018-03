Halep, după meciul cu Wang: Știam ce trebuie să fac, la antrenamente m-a învins

Simona Halep s-a calificat marți seară în sferturile de finală de la Indian Wells, după ce a învins-o în două seturi pe Qiang Wang, 7-5, 6-1. Halep a avut probleme doar în primul set, iar la final a recunoscut că antrenamentele din urmă cu câteva zile, cu chinezoaica, au fost cheia succesului său.

„Știam că o să fie așa, pentru că ne-am antrenat acum câteva zile și m-a învins la antrenamente. A fost un meci greu, dar am fost pregătită, știam ce trebuie să fac, am încercat să țin mingea în joc, să nu greșesc mult și am dominat mai mult. Abia am putut să ridic trofeul pentru că era prea greu. E mereu o plăcere să vin aici, să joc, pe terenul central. De asemenea, publicul este mereu plăcut. Vă mulțumesc pentru că ați venit! Sper ca în runda următoare să joc mai bine decât acum", a spus Halep la finalul meciului.

Însă nu totul a decurs perfectul în partid contra chinezoaicei Wang. Halep a fost un pachet de nervi în primul set, când a făcut și un gest surprinzător, lovind tare, în pământ, o minge primită de la un copil de mingi. Prezența antrenorului Darren Cahill pe teren, solicitată la un moment dat de Simona, au făcut-o pe campioana noastră să se calmeze, iar din acel moment, jocul i-a mers ceas.

În sferturile de finală, Halep o va întâlni pe Petra Martic, în direct la Digi Sport 2.

Primele declarații ale Simonei Halep după calificarea în sferturi la Indian Wells