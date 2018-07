HALEP-HSIEH, azi, la Wimbledon. Meci pentru calificare în optimi

Simona Halep, liderul WTA, va juca sâmbătă, de la ora 15:00, cu taiwaneza Su-Wei Hsieh, numărul 48 mondial, în turul trei al turneului de la Wimbledon, conform programului anunţat de organizatori.

Meciul va fi primul al zilei pe terenul 1, informează News.ro.

Jucătoarea din Taiwan este pentru a doua oară în turul al treilea la Wimbledon. Ea a mai atins această fază, cea mai înaltă pe iarba londoneză, în 2012.

Halep a câştigat singurul meci disputat cu Hsieh, în 2013, în turul I al turneului de la Cincinnati, cu scorul de 6-7 (5), 6-1, 6-2.

„Am curajul să spun că poate am o şansă de a câştiga acest titlu, dar nu vreau să mă concentrez pe asta. Vreau să mă concentrez pe fiecare meci. Dacă voi fi în partea finală a turneului, va fi o mare provocare”, a spus Simona Halep, într-o conferință de presă.

Tragerea la sorți a turneului de la Wimbledon îi aducea Simonei Halep o parte de tablou foarte dificilă. Numai că turneul de la Wimbledon de anul acesta s-a dovedit a fi mai plin de surprize ca niciodată. În turul trei au ajuns doar patru dintre primele zece clasate în ierarhia WTA, iar favoritele au continuat să fie eliminate, ultima mare victimă fiind Venus Williams, finalista de anul trecut, scrie digisport.ro.

Cu modestia-i caracteristică, Simona Halep spune că nu reprezintă o garanţie a câştigării de către ea a turneului de la Wimbledon faptul că numeroase favorite au părăsit deja competiţia după primele două tururi.

„Nu mă ajută cu nimic asta (n.r. - că au fost eliminate multe favorite). Nu înseamnă că o să câştig eu pentru că au pierdut ele. Fiecare meci este foarte dificil aici. Încerc doar să fiu concentrată pe ceea ce am de jucat nu împotriva cui joc şi nici le ceea ce se întâmplă pe tablou. Următorul tur este foarte important şi sunt sigură că va fi din nou greu. Am de jucat împotriva unei jucătoare dificile şi foarte talentate. Abia aştept să joc împotriva ei şi să încerc să dau ceea ce am mai bun pentru a câştiga", a declarat, joi, Halep, într-o conferinţă de presă. „Pe iarbă nimeni nu e favorit din punctul meu de vedere. Jucătoarele cu serviciu puternic au o şansă în plus, dar dacă reuşeşti să returnezi, după aceea este egal”, a explicat Simona.

Dacă va ajunge în optimi, cel mai probabil Halep se va duela cu slovaca Dominika Cibulkova. Ar fi a șaptea întâlnire directă dintre cele două. La acest capitol, sportiva din Slovacia o conduce pe Simona cu 4-2.

Favorită nr.1 la Wimbledon 2018, Simona Halep a jucat anul trecut în sferturile de finală ale turneului de la Wimbledon, fază în care a fost eliminată de britanica Johanna Konta, scor 6-7(2), 7-6(5), 6-4. Konta a ieșit deja din competiție la Wimbledonul de anul acesta.

Simona Halep este singura rămasă în cursă dintre cele opt sportive din România care au luat startul în competiția de simplu de la Wimbledon. Mihaela Buzărnescu a pierdut, vineri, meciul din turul al treilea, jucat împotriva Karolinei Pliskova, nr. 8 mondial. Ea nu a părăsit însă Londra, urmând să joace sâmbătă la dublu, alături de Irina Begu, într-un meci în care cele două românce vor întâlni o pereche din care face parte o altă româncă: Ana Bogdan. Tot sâmbătă, Buzărnescu are meci și la dublu mixt, alături de polonezul Marcin Matkowski.

