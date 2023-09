Halep îi răspunde Serenei Williams: „Cineva mi-a spus că acele jucătoare care mă urăsc o fac pentru că le-am bătut”

Simona Halep a declarat că a fost complet şocată când a aflat că a fost suspendată patru ani pentru dopaj. Ea a subliniat că, dacă ar fi ştiut despre Roxadustat, nu ar fi luat, deoarece se confruntă şi cu probleme cu glanda tiroidă, potrivit News.ro.

„Am fost încrezătoare după audiere, pentru că au fost atât de multe lucruri care nu aveau sens şi care nu sunt corecte”, a spus dubla campioană de Grand Slam la tenis feminin de simplu într-un interviu pentru Front Office Sports.

Însă tribunalul, care i-a dictat lui Halep o interdicţie de patru ani săptămâna trecută, a ignorat practic toate dovezile pe care avocatul ei şi experţii le-au prezentat pentru a explica de ce un medicament - unul interzis deoarece s-a demonstrat că stimulează rezistenţa - la o audiere din iunie, a spus ea.

„Când am primit decizia, am fost complet şocată. Nu-mi venea să cred că m-au suspendat timp de patru ani. Nu au găsit nimic rău în sângele meu. Este o nebunie că au luat această decizie cu tot ceea ce a prezentat [echipa juridică]. M-au judecat pe baza unor scenarii. Nu există nicio dovadă. Este pur şi simplu o nebunie”, a spus ea.

Conform standardului de răspundere strictă care îi obligă pe sportivi, Halep a anticipat o formă de sancţiune, deoarece sportivii sunt consideraţi responsabili pentru ceea ce intră în corpul lor, chiar dacă este neintenţionat. Dacă sportivii pot depista sursa unui rezultat pozitiv, ei pot atenua consecinţele dopajului.

La începutul acestui an, echipa de avocaţi a lui Halep a reuşit să identifice sursa rezultatului pozitiv, întrucât substanţa (Roxadustat) a fost descoperită într-un supliment nutritiv pe care începuse să îl ia la recomandarea fizioterapeutului său de la Mouratoglou Academy înainte de a fi depistată pozitiv la testul antianemic la US Open 2022.

„Este o încălcare, dar am spus că sancţiunea ar trebui să fie foarte mică”, a declarat Howard Jacobs, avocatul lui Halep.

Românca a primit o suspendare provizorie din partea Agenţiei Internaţionale de Integritate a Tenisului (ITIA) în octombrie anul trecut şi a rămas pe tuşă aproape un an întreg, înainte ca decizia să adauge efectiv încă trei ani la interdicţia sa. Jacobs a spus că pedeapsa este, de fapt, o interdicţie pe viaţă, deoarece Halep va avea 35 de ani când suspendarea va expira în 2026.

„Din punct de vedere mental, a fost un dezastru pentru mine, pentru că nu mă aşteptam la aşa ceva. Întotdeauna am fost atentă la ceea ce am pus în corpul meu şi nu am luat niciodată ceva fără să verific. Aşadar, este un şoc”, a spus ea.

Halep a mai precizat că, ştiind ce a aflat între timp despre Roxadustat, l-ar fi evitat - şi nu doar pentru că a fost interzis.

Halep a spus că ar fi exacerbat o problemă tiroidiană cu care se confruntă de ani de zile şi ia un medicament aprobat. Un studiu al Agenţiei Europene pentru Medicamente a arătat o scădere a funcţiei tiroidiene de către cei care luau medicamentul, a cărui utilizare nu este aprobată în SUA.

„Nu avea rost să iau acest lucru. Ar fi fost împotriva mea. Nu m-ar fi ajutat”, a spus Halep.

De când a fost anunţată interdicţia de patru ani, marţi, Serena Williams a postat: „8 este un număr mai bun”, într-o aparentă ironie la adresa lui Halep.

„Cred că toată lumea are dreptul să mă judece pentru că tribunalul a decis că eu am greşit aici”, a declarat Halep, care a învins-o pe Williams în finala de simplu de la Wimbledon în 2019. „Cineva mi-a spus astăzi că acele jucătoare care mă urăsc o fac pentru că le-am bătut”.

Halep a precizat că intenţionează să ia măsuri legale împotriva producătorului de suplimente. Jacobs a refuzat să identifice numele suplimentului sau al producătorului.

Jacobs pregăteşte un apel la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS), care are autoritatea de a anula decizia tribunalului ITIA sau de a diminua sancţiunea. Jacobs a reprezentat numeroşi sportivi în faţa TAS, printre care Maria Şarapova.

