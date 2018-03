HALEP - WANG, LIVE TEXT și LIVE VIDEO. Simona Halep și Qiang Wang se luptă, azi, pentru un loc în „sferturile” de la Indian Wells

HALEP - WANG. Simona Halep, locul 1 WTA, se luptă azi, nu înainte de ora 20, pentru un loc în sferturile de finală de la Indian Wells. Adversara lui Halep din optimi este chinezoaica Qiang Wang, locul 55 WTA. Meciul va deschide ziua pe arena principală de la Indian Wells.

Foto: Guliver/GettyImages

LIVE VIDEO AICI, pentru abonații RCS & RDS.

LIVE TEXT, AICI.

Halep a avut un meci deloc ușor în turul trei de la Indian Wells, unde s-a întâlnit cu americanca Caroline Dolehide, în vârstă de numai 19 ani. Halep a pierdut categoric primul set, cu scorul de 1-6, și a trecut, nu fără emoții, de tiebreak-ul din setul al doilea. În decisiv, după intervenția lui Darren Cahill, Halep și-a revenit miraculos și dominat partida până la victorie.

Simona e în cea mai bună formă a carierei, una care aduce aminte de evoluțiile excepționale din 2015, an în care, de altfel, a și câștigat Indian Wells. La fel ca acum, Simona a intrat în competiţie la turneu cu un bilanţ de 14 victorii şi o singură înfrângere, scrie digisport.ro.

„Halep are un bilanţ de 16-1 (n.r. a obţinut două victorii la Indian Wells, cu Kristyna Pliskova şi Dolehide) în acest început de an şi traversează probabil cea mai bună serie pozitivă a carierei sale. După un final de sezon 2017 dificil, Halep a fost formidabilă în acest an. Românca pare să fi revenit la cel mai bun nivel fizic după accidentarea de la picior”, scrie live-tennis.com.

„Simona Halep a câştigat cel mai important titlu al carierei la Indian Wells, în 2015 şi a jucat cel mai bun tenis al carierei în ultimele cinci luni, dar poate românca să obţină al doilea titlu în deşertul californian?”, s-a întrebat sursa citată.

Qiang Wang, adversara Simonei Halep și numărul 55 mondial, este un adevărat simbol în China. Jucătoare de mâna dreaptă, Qang execută reverul cu două mâini şi a strâns deja 1,5 milioane doar din tenis. Deşi nu a trecut la niciun turneu de Grand Slam de turul secund, chinezoaica a impresionat în ITF-uri. Are 17 finale în aceste competiţii, adjudecându-şi nu mai puţin de 13 dintre ele. Ca o particularitate, sportiva asiatică a început tenisul destul de târziu, la 9 ani. Dar foarte curând talentul său şi-a spus cuvântul, astfel că la 16 ani deja era o prezenţă constantă în ITF-uri. Cel mai mare rezultat al carierei până în prezentz e o victorie la Caaroline Wozniacki, în 2013, la Malaysian Open.

Tot azi, nu mai devreme de ora 21.00, Monica Niculescu şi Andrea Hlavackova, din Cehia, favoritele numărul 5, vor evolua cu perechea Timea Babos/Kristina Mladenovic (Ungaria/Franţa), cap de serie numărul 4.

Transmisiuni Digi Sport: