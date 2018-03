Simona Halep, numărul 1 mondial, a participat, miercuri, la "Tennis With The Stars", eveniment dedicat copiilor cu autism. Evenimentul a fost organizat cu ocazia turneului Premier Mandatory de la Indian Wells, scrie news.ro.

Încasările de la acest eveniment vor ajunge în conturile unei fundaţii caritabile, care îi sprijină pe copiii cu autism.

Alături de Halep, la eveniment au mai fost prezenţi Jelena Ostapenko, Steve Johnson, Frances Tiafoe, dar şi Darren Cahill.

She's the world no. 1 and it's pretty easy to see why she has so many fans around the world. Thanks so much to @Simona_Halep for being at #TennisWithTheStars! pic.twitter.com/hQ2kjp0opo