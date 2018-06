Imaginile superbe postate de Darren Cahill. Ce i-a spus antrenorul Simonei Halep, când s-au îmbrățișat în tribune

Darren Cahill, antrenorul Simonei Halep, s-a bucurat enorm pentru victoria obținută de româncă în finala de la Roland Garros. Legătura dintre cei doi s-a văzut mai ales la finalul meciului, când Simona Halep a urcat în tribune pentru a-și îmbrățișa echipa, prietenii și familia.

Foto: Guliver/Getty Images

Australianul a postat câteva imagini cu Simona Halep și primul ei trofeu de Grand Slam, alături de un mesaj emoționant. „Drumurile dificile duc, adeseori, spre destinații frumoase. Acesta este de departe cel mai bun. Mulțumesc, Simona Halep”, a scris Darren Cahill pe Twitter.

Unul dintre cele mai impresionante momente după ce Simona Halep a câștigat finala French Open a fost acela în care sportiva și-a îmbrățișat antrenorul, cu ochii în lacrimi de fericire. „Nu cred că mi-a spus nimic, dar eu i-am spus că sunt al năibii de mândru de ea”, a declarat Darren Cahill despre momentul surprins de fotografi.

„Nu pot descrie în cuvinte cât de fericită am fost în ultimele 24 de ore. Am citit atât de multe mesaje și postări pe social media care mi-au adus lacrimi în ochi. Nu vă pot mulțumi destul. Îmi pare rău pentru obstacolele de până acum, dar am ajuns acolo în final. Multă iubire!”, a transmis și Simona Halep.

