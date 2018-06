Impresionată de meciul cu Muguruza, Nadia a venit la Paris special pentru a fi alături de Halep

Nadia Comăneci a sosit, sâmbătă, la Paris, pentru a o susţine pe Simona Halep în finala de la Roland Garros, subliniind că a fost impresionată de meciul numărului 1 mondial cu Garbine Muguruza şi speră ca aceasta să repete evoluţia şi în finala cu Sloane Stephens.

Foto: Shutterstock

„Am reuşit să fac rost de bilet şi am venit de la Chicago. Nu am vrut să pierd această finală, am fost alături de ea şi anul trecut. Are o şansă reală să câştige acest trofeu şi cred că toată lumea din România e alături de ea. Trebuie să joace aşa cum ştie, ea ştie ce are de făcut, m-a impresionat meciul cu Muguruza, a fost extrem de determinată, cred că şi azi va fi la fel de determinată”, a declarat Nadia Comăneci la Pro TV.

Simona Halep joacă, astăzi, de la ora 16:00, pentru un prim titlu de Grand Slam, la Roland Garros, după ce se află pentru a patra oară în finală la un turneu de asemenea anvergură, a doua din acest an, după Australian Open. Indiferent de rezultatul meciului din finala de la Roland Garros cu Sloane Stephens (SUA), Halep îşi va păstra locul I WTA şi în ierarhia ce va fi publicată luni.

Sursa: News.ro