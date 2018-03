Înfrângere dură la Indian Wells. Prima declarație a Simonei Halep

Simona Halep a explicat, într-o conferință de presă, care au fost cauzele înfrângerii dure suferite în meciul cu jucătoarea japoneză Naomi Osaka, în semifinala de la Indian Wells.

”Nu am fost pregătită să joc acest meci și am evoluat prost. Partea bună este că am jucat semifinale, după multe săptămâni de pauză. E o înfrângere greu de digerat, însă îmi voi reveni, mâine e o nouă zi. Nu sunt surprinsă să văd două jucătoare de 20 de ani în finala de la Indian Wells. Ambele joacă foarte bine și merită să joace finala”, a spus Simona, potrivit Digisport.ro.

uțin confuză, Simona a spus și unde crede ea că s-a ”rupt” meciul. ”Am jucat bine până la 4-3, dar apoi mi-am pierdut concentrarea, nu știu de ce”, a mai spus Halep.

După un prim set pierdut și condusă cu 3-0 în al doilea, Darren Cahill a coborât din lojă să o încurajeze pe eleva lui. Australianul nu s-a putut înțelege cu jucătoarea de pe primul loc mondial de la care nu a primit niciun răspuns.

Australianul a încercat să-i ofere câteva soluții, să-i spună cum să joace punctele care urmează pentru a întoarce soarta partidei. Simona Halep nu a putut pune în practică sfaturile primite de la Darren Cahill și a cedat în al doilea set cu 0-6.

”Ce s-a întâmplat? Haide, spune-mi ce s-a întâmplat? Comiți greșeli după greșeli. Nu ești tu, ăsta nu este jocul tău! Dăm restart aici. Ești capabilă să faci asta. O împingi spre spate cât poți de mult. De aici întoarcem totul. Câte un punct pe rând. Ataci la a doua minge. Dacă nu poți nici așa faci ceva diferit”, i-a spus Darren Cahill.

Pe tot parcursul pauzei, Simona Halep a ascultat tot ce a avut de zis antrenorul ei, fără să aibă însă vreo reacție sau să răspundă în vreun fel.