Interviu exclusiv cu Simona Halep, la Madrid: Am răcit în avion, dar sper să-mi revin

Simona Halep va întâlni o jucătoare din calificări în primul tur de la Madrid. Apoi urmează greul pentru numărul 3 mondial - e pe aceeași jumătate de tablou cu Naomi Osaka, Svitolina și Pliskova. Simona a oferit primul interviu din acest an la competiția din capitala Spaniei. Turneul de la Madrid se desfășoară în perioada 4-11 mai, în direct la Digi Sport.

Simona Halep: Am răcit un pic în avion, când am venit spre Madrid, dar sper să-mi revin în zilele ce urmează. Sunt bine fizic, chiar dacă sunt răcită, am energie, și m-am antrenat destul de bine zilele acestea.

Acasă a fost foarte bine. Am petrecut timpul cu familia, cu nepoțica mea, cu prietenii care au venit la mare... M-am bucurat foarte mult că am avuzt ocazia să fiu de Paște acasă. Am mâncat de toate...

Tabloul de la Madrid l-am văzut în drum spre conferință. Primul meci îl am cu o jucătoare venită din calificări, dar va fi dificil pentru că adversara va avea deja două meciuri deja la acest turneu. Eu consider însă că sunt într-un ritm bun, m-am antrenat bine și sunt gata să încep turneul.

Simona a vorbit și despre faptul că Ion Țiriac a oferit două wild-card-uri – Irinei Begu și Soranei Cârstea. România având astfel patru jucătoare pe tabloul principal. Este foarte important la un asemenea turneu să fim patru jucătoare din România, cred că merită amândouă acest wild-card pentru că au fost acolo sus, chiar dacă acum este o perioadă mai dificilă pentru ele. Am încredere că o să facă o treabă bună și sper să fim cât mai multe românce în fazele finale.

Întrebată de reporterul Digi Sport de pantofii sport pe care i-a purtat la sosirea în Madrid și care au făcut furori pe internet, jucătoarea din Constanța a răspuns că nu știe de ce s-a întâmplat asta: Nu înțeleg de ce au creeat așa vâlvă, e adevărat este o pereche de pantofi mai scumpă, dar fiind în această poziție mi-am permis să îi cumpăr și să mă bucur de ei.

Halep a vorbit și despre locul 1 WTA: Momentan nu este o prioritate clasamentul, pentru mine contează la sfârșit de an pe ce loc sunt. Bineînțeles, când intru pe teren îmi doresc să câștig fiecare meci pe care îl joc, însă rezultatele aș vrea să le las mai la urmă, să mă gândesc ce trebuie să joc și să ating forma mea maximă.

Simona Halep spune că încă nu s-a văzut la Madrid cu Ion Țiriac, patronul turneului din capitala Spaniei: Domnul Țiriac nu a ajuns încă aici și nu l-am întâlnit, dar m-am văzut cu domnul Gerard, cu Domnul Manolo Santana, soția lui Gerard m-au primit foarte frumos și spaniolii pot să spun că se poartă extraordinar cu mine. Am amintiri foarte speciale de aici, câștigând trofeul de două ori. Este ca a doua mea casă și le mulțumesc pentru primirea călduroasă.

Peste tot unde mergem avem mulți români în tribună și vreau să le mulțumesc pentru acest lucru. Este o atmosferă deosebită și cred că energia pe care ne-o transmit ne ajută să câștigăm cât mai multe meciuri, a mai declarat dubla câștigătoare a turneului de la Madrid.

