Italia a învins Slovacia în finală şi a câştigat Billie Jean King Cup. Sezon remarcabil pentru Paolini

Jasmine Paolini, de două ori finalistă de Grand Slam, a încununat un sezon remarcabil, conducând miercuri Italia la primul său titlu de Billie Jean King Cup de după 2013, învingând-o pe Rebecca Sramkova cu 6-2, 6-1 pentru a pecetlui o victorie cu 2-0 în faţa Slovaciei în finala competiţiei feminine pe echipe.

Paolini, clasată pe locul 4 WTA, a fost vicecampioană la Roland Garros în iunie şi la Wimbledon în iulie, devenind astfel prima femeie de după Serena Williams în 2016 care ajunge în acelaşi sezon în finale la Roland Garros şi All England Club, relatează News.ro.

„Un an incredibil. Un an incredibil. Un an nebunesc. Să termin aşa, cu un titlu... este uimitor. Nu am cuvinte să descriu asta. Încerc doar să mă bucur de fiecare moment”, a declarat Paolini. „Mă simt norocoasă să fiu în această poziţie. Mă simt norocoasă să fac parte din această echipă”.

Paolini a făcut echipă cu Sara Errani pentru a câştiga o medalie de aur la dublu la Jocurile Olimpice de la Paris, în august. Cele două au fi urmat să joace meciul de încheiere cu Slovacia, dar nu a fost nevoie, deoarece Italia a câştigat seria în cel mai bun din trei meciuri, câştigând cele două meciuri de simplu.

Foto: X

„Jasmine şi-a ridicat nivelul foarte sus în acest an. ... Este un exemplu pentru noi toate”, a declarat colega sa de echipă, Lucia Bronzetti, clasată pe locul 78, care a câştigat meciul de deschidere de miercuri cu 6-2, 6-4 împotriva Viktoriei Hruncakova.

În general, Italia a fost una dintre cele mai bune naţiuni din Billie Jean King Cup în acest secol. Italia a câştigat primul său titlu Billie Jean King Cup în 2006 şi a adăugat alte trofee în 2009, 2010 şi 2013.

Editor : Liviu Cojan