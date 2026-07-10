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Jannik Sinner îl învinge pe Novak Djokovic și ajunge în finala masculină de la Wimbledon, unde îl va întâlni pe Alexander Zverev

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Wimbledon, London, UK. 10th July, 2026. Jannik Sinner of Italy strikes a forehand to Novak Djokovic during their semifinal match at Wimbledon today. Sinner won the match in straight sets. Credit: Adam Stoltman/Alamy Live News
Jannik Sinner Foto: Profimedia
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Dacă mai existau îndoieli cu privire la starea fizică a lui Jannik Sinner după eşecul său de la Roland Garros, acestea ar trebui să fi fost risipite acum, scrie News.ro, după ce Sinner l-a învins vineri categoric pe multiplul campion Novak Djokovic cu 6-4, 6-4, 6-4, calificându-se în finala de la Wimbledon şi arătând acelaşi tip de dominanţă pe care o afişase înainte de înfrângerea din turul al doilea de la Paris.

A fost o răzbunare pentru Sinner, după ce Djokovic câştigase ultima lor întâlnire în cinci seturi, în semifinalele Australian Open din acest an.

Pentru Djokovici, în vârstă de 39 de ani, aceasta a reprezentat o altă ocazie ratată de a-şi mări numărul record de 24 de titluri de Grand Slam.

Tennis 2026: Grand Slam: The Championships Wimbledon: 12th Day: Semifinal: SINNER 6:4 6:4 6:4 DJOKOVIC
Jannik Sinner din Italia, Novak Djokovic din Serbia, la Wimbledon 2026 Foto: Profimedia

Cu obiectivul de a-şi apăra titlul la turneul de Grand Slam pe iarbă, Sinner, numărul unu mondial, îl va înfrunta pe Alexander Zverev, cap de serie numărul doi, în finala de duminică.

Zverev a pus capăt parcursului de «poveste» al britanicului Arthur Fery, beneficiar al unui wild card, cu o victorie zdrobitoare, scor 7-6 (0), 6-2, 6-4, obţinută mai devreme pe terenul central.

Finala feminină de sâmbătă le va avea în prim-plan pe două jucătoare cehe, Karolina Muchova şi Linda Noskova.

Editor : B.E.

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