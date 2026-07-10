Jannik Sinner îl învinge pe Novak Djokovic și ajunge în finala masculină de la Wimbledon, unde îl va întâlni pe Alexander Zverev

Dacă mai existau îndoieli cu privire la starea fizică a lui Jannik Sinner după eşecul său de la Roland Garros, acestea ar trebui să fi fost risipite acum, scrie News.ro, după ce Sinner l-a învins vineri categoric pe multiplul campion Novak Djokovic cu 6-4, 6-4, 6-4, calificându-se în finala de la Wimbledon şi arătând acelaşi tip de dominanţă pe care o afişase înainte de înfrângerea din turul al doilea de la Paris.

A fost o răzbunare pentru Sinner, după ce Djokovic câştigase ultima lor întâlnire în cinci seturi, în semifinalele Australian Open din acest an.

Pentru Djokovici, în vârstă de 39 de ani, aceasta a reprezentat o altă ocazie ratată de a-şi mări numărul record de 24 de titluri de Grand Slam.

Jannik Sinner din Italia, Novak Djokovic din Serbia, la Wimbledon 2026 Foto: Profimedia

Cu obiectivul de a-şi apăra titlul la turneul de Grand Slam pe iarbă, Sinner, numărul unu mondial, îl va înfrunta pe Alexander Zverev, cap de serie numărul doi, în finala de duminică.

Zverev a pus capăt parcursului de «poveste» al britanicului Arthur Fery, beneficiar al unui wild card, cu o victorie zdrobitoare, scor 7-6 (0), 6-2, 6-4, obţinută mai devreme pe terenul central.

Finala feminină de sâmbătă le va avea în prim-plan pe două jucătoare cehe, Karolina Muchova şi Linda Noskova.

Editor : B.E.