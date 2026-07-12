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Jannik Sinner l-a învins pe Alexander Zverev şi şi-a păstrat titlul de la Wimbledon după un meci maraton

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Jannik Sinner a câștigat finala la simplu masculin la Wimbledon. Foto: Profimedia
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Italianul Jannik Sinner a devenit, duminică, al zecelea jucător care a reuşit să-şi păstreze titlul la simplu masculin de la Wimbledon, după ce l-a învins pe Alexander Zverev, aflat la prima sa finală, cu scorul de 6-7(7), 7-6(2), 6-3, 6-4, câştigând astfel al cincilea său trofeu de Grand Slam şi primul din acest an.

Sinner, numărul 1 în clasamentul ATP, a suferit o eliminare surprinzătoare în turul al doilea la Roland Garros în luna mai, când a avut dificultăţi de adaptare la condiţiile de joc în timpul înfrângerii în cinci seturi suferite în faţa lui Juan Manuel Cerundolo. Zverev a profitat de eliminarea timpurie a italianului de la Paris, reuşind să câştige primul său titlu de Grand Slam, transmite News.ro.

Însă pe terenurile din SW19, situaţia nu s-a repetat. În formă, plin de încredere şi la apogeul performanţei în momentul perfect, Sinner a zădărnicit încercarea lui Zverev de a deveni primul jucător din Era Open (începând din 1968) care să-şi urmeze primul titlu de Grand Slam cu un altul chiar la următorul turneu de Grand Slam.

După ce şi-a îmbunătăţit bilanţul la 5-2 în finalele de Grand Slam, Sinner va avea un avantaj de 4.970 de puncte faţă de Zverev, în clasamentul ATP de luni. Jucătorul în vârstă de 24 de ani părăseşte, de asemenea, Londra cu premiul de 3,6 milioane de lire sterline rezervat campionului.

Sinner a câştigat până acum şase titluri în 2026, fiind liderul circuitului, după ce a completat Career Golden Masters la Roma, în luna mai. Cu toate acestea, înainte de duminică, jucătorul de 24 de ani nu mai triumfase la un turneu de Grand Slam de când l-a învins pe Carlos Alcaraz la Wimbledon, anul trecut. Totuşi, italianul a revenit în cercul câştigătorilor la nivel de Grand Slam atunci când a marcat un punct câştigător cu forehand-ul la match point. 

Boris Becker, triplu campion la Wimbledon, şi Michael Stich, câştigătorul din 1991, rămân singurii jucători germani care au ridicat trofeul la All England Club. Zverev a fost primul jucător german care a ajuns în finala de la Wimbledon după Becker, în 1995.

Sinner a câştigat până acum 17 „titluri importante” – o combinaţie de titluri de Grand Slam, trofee la Nitto ATP Finals şi turneele ATP Masters 1000, precum şi medalii de aur olimpice la simplu. Alcaraz a câştigat 15 titluri importante, deşi spaniolul deţine în continuare mai multe trofee majore (7-5).

Editor : Ș.R.

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