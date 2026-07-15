Jaqueline Cristian, nevoită să se opereze. Ce a spus despre recuperarea de după intervenția chirurgicală

Jaqueline Cristian (28 de ani, 37 WTA) s-a operat la genunchi. Intervenția chirurgicală a fost realizată de dr. Ion Bogdan Codorean, medic primar ortoped specializat în traumatologie sportivă.

După operația realizată cu succes, Jaqueline Cristian a ținut să mulțumească echipei medicale. Totodată, jucătoarea de tenis a transmis că se concentrează acum pe recuperare și speră să revină cât mai curând în competiții, scrie Digi Sport.

„Sunt recunoscătoare echipei medicale și domnului doctor Ion Bogdan Codorean pentru profesionalism și pentru grija pe care mi-au oferit-o acum și de fiecare data când a fost nevoie.

De acum înainte, toată energia mea este îndreptată către recuperare și către momentul în care voi putea reveni în competiții.

Mulțumesc tuturor celor care s-au gândit la mine și mi-au trimis mesaje. Recuperarea începe acum. Ne revedem pe teren foarte curând”, a spus Jaqueline Cristian.

„Jaqueline a trecut cu bine peste intervenția chirurgicală, care s-a desfășurat conform planului. În acest moment, cel mai important este să îi oferim genunchiului timpul necesar pentru vindecare și să urmăm cu rigurozitate protocolul de recuperare.

Este o sportivă extrem de disciplinată și sunt încrezător că va aborda această etapă cu aceeași determinare pe care o arată de fiecare dată pe teren. Îi doresc o recuperare completă și o revenire în competiție în cele mai bune condiții”, a declarat dr. Ion Bogdan Codorean.

Jaqueline Cristian a fost eliminată în primul tur la Wimbledon

Sportiva din România a părăsit prematur turneul de la Wimbledon. În primul tur a fost eliminată de sportiva Iva Jovic 6-7 (1/7), 0-6.

Pentru această participare, Jaqueline Cristian a primit 10 puncte în clasamentul WTA și un cec de 80.000 de lire sterline.

După eliminare, Jaqueline Cristian a declarat că suprafața de iarbă de la Wimbledon nu este pe placul ei.

Editor : Liviu Cojan