Jaqueline Cristian s-a calificat, în premieră, în turul trei la US Open. Pe cine va înfrunta românca la turneul de grand slam

Jaqueline Cristian tupa de bucurie dupa un punct castigat
Jaqueline Cristian. Foto: Profimedia

Jucătoarea română de tenis Jaqueline Cristian s-a calificat, în premieră, în runda a treia a turneului US Open, ultimul de Mare Şlem al anului, joi, la New York, după ce a învins-o pe americanca Ashlyn Krueger, cu 4-6, 6-2, 6-2, anunță Agerpres.

Jaqueline Cristian (27 ani, 50 WTA) a obţinut victoria după o oră şi 46 de minute.

Krueger (21 ani, 38 WTA) a dominat primul set, dar românca le-a controlat pe următoarele două, la prima lor confruntare.

Dacă raportul la winners a fost echilibrat (20-19 pentru Jaqueline), americanca a făcut mai multe erori neforţate (32-23).

Prin calificarea în turul trei, sportiva din România şi-a asigurat un premiu de 237.000 de dolari.

Următoarea adversară a româncei va fi învingătoarea dintre americanca Amanda Anisimova (finalistă la Wimbledon anul acesta) şi australianca Maya Joint.

Jaqueline Cristian, care nu trecuse de primul tur până acum în două participări la US Open, şi-a asigurat un cec de 237.000 de dolari şi 130 de puncte WTA.

În schimb, jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea, locul 71 WTA, a fost eliminată, joi, în turul doi al probei de simplu feminin din cadrul turneului de grand slam US Open.

