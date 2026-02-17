Live TV

Jaqueline Cristian și Sorana Cîrstea, în optimi la turneul WTA 1000 de la Dubai

Data actualizării: Data publicării:
jaqueline cristian si sorana cirstea
Jaqueline Cristian și Sorana Cîrstea. Fotografii: Profimedia
Din articol
Jaqueline Cristian, beneficiara unui abandon Sorana Cîrstea a trecut de Linda Noskova

Jaqueline Cristian, locul 39 WTA, s-a calificat, marţi, în optimile turneului de categorie WTA 1000 de la Dubai, cu premii de peste 4 milioane de dolari. Tot în optimi a ajuns și Sorana Cârstea, care a trecut de sportiva cehă Linda Noskova.

Jaqueline Cristian, beneficiara unui abandon

Cristian a beneficiat de abandonul germancei Ella Seidel, locul 95 WTA, după primul set, câştigat de româncă, scor 6-0, în 35 de minute. 

În optimi, Cristian va evolua cu rusoaica Mirra Andreeva, cap de serie 5 şi locul 7 mondial. 

Sorana Cîrstea a trecut de Linda Noskova

Și Sorana Cîrstea, locul 32 mondial, s-a calificat, marţi, în optimi. În turul doi, Cîrstea a trecut de sportiva cehă Linda Noskova, locul 14 WTA şi cap de serie 10, scor 6-1, 6-4.

Meciul a durat o oră şi 10 minute. 

În optimi, Cîrstea va evolua cu învingătoarea din meciul dintre Coco Gauff (SUA) şi Elise Mertens (Belgia).

Pentru accederea în optimi, fiecare sportivă va primi 49.250 de dolari şi 120 de puncte WTA. 

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
marcel ciolacu psd
1
Marcel Ciolacu: Cel mai bine pentru România este, dacă se rupe această coaliţie, să...
robert negoita
2
Robert Negoiță a primit rezultatul testului antidrog de la INML. Ce au stabilit legiștii
american mutat in oradea
3
Poveste de film: A vândut tot ce avea în SUA și s-a mutat în România, după ce iubita lui...
Multi-Domain Command Europe multinational exercise Dynamic Front in Romania
4
Soldații SUA sunt copleșiți de atât de multe date de pe câmpul de luptă, încât e nevoie...
mihail galuzin
5
Rusia cere plasarea Ucrainei sub „administrare externă”: „Ar face posibilă desfăşurarea...
Și-a desfăcut fermoarul echipamentului la JO de iarnă și ce a urmat face înconjurul lumii: ”Peste un milion de euro”
Digi Sport
Și-a desfăcut fermoarul echipamentului la JO de iarnă și ce a urmat face înconjurul lumii: ”Peste un milion de euro”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Sorana Cîrstea
Sorana Cîrstea a urcat cinci locuri în top WTA după ce a câștigat Transylvania Open. Cum arată clasamentul pentru românce
Emma Raducanu of Great Britain poses after the game against Sorana Cirstea of Romania during the Transylvania Open 2026 final
Ce i-a spus Emma Răducanu Soranei Cîrstea după finala de la Transylvania Open. Trofeul, înmânat de Simona Halep
Sorana Cîrstea
Sorana Cîrstea a câştigat turneul Transylvania Open, după finala cu Emma Răducanu
Emma Răducanu și Sorana Cîrstea
Finală Emma Răducanu – Sorana Cîrstea la Transylvania Open. Când s-au mai întâlnit față în față cele două jucătoare
Naomi Osaka, right, of Japan talks with Sorana Cirstea, left, of Romania following their second round match at the Australian Open
Sorana Cîrstea, eliminată de Naomi Osaka la Australian Open. Meciul s-a terminat cu tensiuni: „Îmi pare rău”
Recomandările redacţiei
ILUSTRATIE_SALA_MUNTENIA_GUVERN_12_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Cum au fentat guvernele, ani la rând, legea responsabilității...
Parked cars along a street in Bucharest, Romania, 2020.
Schimbări importante pregătite de ASF pentru șoferi: Prețul RCA s-ar...
caini
„Afacerea maidanezul”: miliarde de euro pentru capturare și eutanasie...
BUCURESTI - CONFERINTA - PSD SI PNL SECTOR 1 - 25 NOI 2022
Ministrul Muncii a anunțat reevaluări ale certificatelor de...
Ultimele știri
Jesse Jackson a murit la vârsta de 84 de ani: cine a fost pastorul baptist ajuns apărător al drepturilor sociale ale americanilor
Parlamentul Rusiei a adoptat o lege care permite FSB să ordone blocarea comunicațiilor în condițiile stabilite de Putin
„Post” de la rețele sociale și servicii de streaming. Mesajul unui stareț din Toscana pentru călugări: „Trebuie evitate cu orice preț”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum arată azi actrița din "Sabrina, vrăjitoarea adolescentă". Împlinește 50 de ani în câteva luni și e mama a...
Cancan
Au apărut noi detalii despre cazul românului care a încercat să răpească o fetiță în Italia. Bărbatul ar fi...
Fanatik.ro
Florentin Petre, pus la zid de Mihai Stoica și Andrei Nicolescu: „I-a mulțumit lui Gigi că i-a salvat viața...
editiadedimineata.ro
Cum operează mașinăria de propagandă rusă: documente secrete scot la iveală strategii de influență pe trei...
Fanatik.ro
Drama din spatele descoperirii macabre din Ploiești, unde o femeie era moartă în casă din vremea pandemiei...
Adevărul
Iubire mare între două handbaliste de la CSM București. Una dintre ele acceptase inelul de logodnă de la un...
Playtech
De ce ar fi fost ucis Gheorghe Chindriș, de fapt. Cum a ajuns suspectul în casa lui, detalii tulburătoare ies...
Digi FM
Cine este Satoshi, reprezentantul Republicii Moldova la Eurovision 2026. Piesa pe care o interpretează i-a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Nici n-a stat la discuții: prima reacție a lui Cristi Chivu, după ce a fost criticat de legendele Italiei
Pro FM
Ce a răspuns Mădălina Ghenea când a fost întrebată dacă ține vreo dietă strictă. Actrița a dezvăluit ce face...
Film Now
Ce a făcut James Van Der Beek cu doar o lună înainte de a se stinge din viață. Decizia lui a stârnit...
Adevarul
Un robot ucrainean, filmat când deschide focul asupra unui soldat rus pe linia frontului
Newsweek
Cristian Păun anunță apocalipsa pensiilor. Nu sunt bani pentru ajutoare la pensie și pentru indexare în 2027
Digi FM
O păpușă Barbie, dedicată celebrei Kylie Minogue. „Cu adevărat special”. Ținuta roșie, inspirată de cea...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Așteptări vs. realitate. Mă simt înșelată". A crezut că și-a închiriat cea mai frumoasă cameră cu vedere la...
Digi Animal World
A pornit mașina de spălat și a auzit țipete din interior. Când a deschis, a realizat imediat că făcuse o...
Film Now
Cine este Luciana, soția lui Robert Duvall. Cei doi au fost căsătoriți peste 20 de ani și împărțeau aceeași...
UTV
Jennifer Lopez a încins Instagramul la 56 de ani. Ținuta din sala de sport a stârnit valuri de reacții online