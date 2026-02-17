Jaqueline Cristian și Sorana Cîrstea, în optimi la turneul WTA 1000 de la Dubai

Jaqueline Cristian, locul 39 WTA, s-a calificat, marţi, în optimile turneului de categorie WTA 1000 de la Dubai, cu premii de peste 4 milioane de dolari. Tot în optimi a ajuns și Sorana Cârstea, care a trecut de sportiva cehă Linda Noskova.

Jaqueline Cristian, beneficiara unui abandon

Cristian a beneficiat de abandonul germancei Ella Seidel, locul 95 WTA, după primul set, câştigat de româncă, scor 6-0, în 35 de minute.

În optimi, Cristian va evolua cu rusoaica Mirra Andreeva, cap de serie 5 şi locul 7 mondial.

Sorana Cîrstea a trecut de Linda Noskova

Și Sorana Cîrstea, locul 32 mondial, s-a calificat, marţi, în optimi. În turul doi, Cîrstea a trecut de sportiva cehă Linda Noskova, locul 14 WTA şi cap de serie 10, scor 6-1, 6-4.

Meciul a durat o oră şi 10 minute.

În optimi, Cîrstea va evolua cu învingătoarea din meciul dintre Coco Gauff (SUA) şi Elise Mertens (Belgia).

Pentru accederea în optimi, fiecare sportivă va primi 49.250 de dolari şi 120 de puncte WTA.

Editor : Liviu Cojan