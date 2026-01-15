Live TV

Jaqueline Cristian, Sorana Cîrstea și Gabriela Ruse și-au aflat adversarele de la Australian Open

Data publicării:
o jucatoare de tenis se pregateste sa serveasca
Jucătoarele române aflate pe tabloul principal al turneului de tenis Australian Open, primul de Grand Slam al anului, Jaqueline Cristian, Sorana Cîrstea şi Gabriela Ruse, vor avea adversare dificile în runda inaugurală, potrivit tragerii la sorţi efectuate joi, la Melbourne, scrie DigiSport.

Jaqueline Cristian (27 ani, 37 WTA) o va înfrunta pe jucătoarea cehă Karolina Muchova (29 ani, 19 WTA), cap de serie numărul 19, în faţa căreia a pierdut toate cele trei meciuri.
Sorana Cîrstea (35 ani, 41 WTA) va primi replica jucătoarei germane Eva Lys (24 ani, 39 WTA), care a învins-o cu 6-3, 6-3 la singura lor confruntare, în 2023 în primul tur la Transylvania Open.

Gabriela Ruse (28 ani, 79 WTA) o va întâlni pe ucraineanca Daiana Iastremska (25 ani, 27 WTA), cap de serie numărul 26. Românca are 3-0 în meciurile directe.
Meciuri tari

Americanca Madison Keys, campioana en titre, va începe cursa de apărare a titlului contra ucrainencei Oleksandra Olinikova, în timp ce liderul mondial, belarusa Arina Sabalenka, o va întâlni pe franţuzoaica Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah, beneficiara unui ''wild card''.

Sabalenka şi Coco Gauff, numărul trei mondial, s-ar putea înfrunta în semifinale, conform tabloului, americanca urmând să debuteze contra uzbecei Kamila Rahimova.
Jucătoarea britanică de origine română Emma Răducanu va avea o adversară accesibilă în primul tur, thailandeza Mananchaya Sawangkaew.

Legendara Venus Williams, care a primit un wild card la 45 de ani va fi cea mai vârstnică jucătoare care dispută acest turneu, iar în primul tur o va avea ca adversară pe sârboaica Olga Danilovic, scrie Agerpres.

 

