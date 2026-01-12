Live TV

Jaqueline Cristian, victorie în Australia împotriva Ekaterinei Alexandrova, a patra favorită a turneului

Data actualizării: Data publicării:
Jaqueline Cristian
Jaqueline Cristian. Foto: Profimedia

Jaqueline Cristian (27 de ani, 37 WTA) s-a calificat în optimile de finală de la WTA Adelaide, după ce a învins-o pe Ekaterina Alexandrova, 6-4, 6-4, și a obținut una dintre cele mai mari victorii din carieră, informează DigiSport.

În faza următoare a competiției, Jaqueline o va întâlni pe învingătoarea partidei dintre Daria Kasatkina și Maria Sakkari.

Jaqueline Cristian a acees pe tabloul principal, după ce în calificări a trecut de Sarah Mildren, 7-6 (4), 6-2, și de Anastasia Potapova (24 de ani, 55 WTA), scor 6-1, 6-3.

Aceasta este doar a doua victorie obținută de Cristian în carieră în fața unei sportive din top 10 WTA, unde se afla Potapova înainte de startul turneului. Este vorba de partida din 2024 contra Barborei Krejcikova, scor 1-6, 6-4, 7-5.

Este important de menționat că Alexandrova (11 WTA) era a patra favorită a turneului.

La finalul partidei, Jaqueline Cristian a tras următoarele concluzii: „Sunt foarte fericită de nivelul meu. Am fost obligată să joc așa bine, după ce am reușit în anul trecut. Am venit aici să mă concentrez doar pe mine. Am fost foarte motivată. Am văzut multă lume în tribune care m-a încurajat. Vă mulțumesc foarte mult. Am fost agresivă și am încercat doar să mă concentrez pe jocul meu. Îmi place când se joacă în felul acesta, cu schimburi rapide. Trebuie să mă concentrez pe ceea ce urmează și să pregătesc cu atenție meciul următor”, a spus Jaqueline Cristian.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Traian Băsescu.
1
Traian Băsescu spune că Nicușor Dan face „o mare greşeală”: E într-o capcană să prezinte...
Avionul apocalipsei. Foto captură video
2
„Avionul apocalipsei”, E-4B Nightwatch, a aterizat pentru prima oară pe un aeroport...
maduro
3
Washington Post: Vaticanul a negociat cu SUA pentru a-i oferi lui Nicolas Maduro o cale...
blazonul departamentului de stat al Statelor Unite
4
Departamentul de Stat solicită cetăţenilor americani să părăsească imediat Venezuela
Cubans Face New Reality As Ties With U.S. Renewed After Years Under Strict Embargo
5
„Oamenii și-au pierdut speranța”: pe măsură ce presiunea SUA crește, Cuba se apropie de...
"Vai, săraca de tine!" Celebrul miliardar român a ajuns la Milano și a început să plângă pe străzi
Digi Sport
"Vai, săraca de tine!" Celebrul miliardar român a ajuns la Milano și a început să plângă pe străzi
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Copil Facebook
Meta a închis peste o jumătate de milion de conturi în Australia. Măsura ar putea ajunge și în Europa
Aryna Sabalenka și Nick Kyrgios
„Bătălia Sexelor” a avut loc în Dubai. Aryna Sabalenka, confruntare cu Nick Kyrgios
Polițiști Bondi
„Un miracol de Crăciun”: Un polițist împușcat în cap în atacul de la Bondi a ieșit din spital și își petrece sărbătorile acasă
NSW Premier visits hero injured in Australian Beach shooting
Eroul de la Bondi Beach, care a dezarmat unul dintre atacatori, a primit donații de aproape 2 milioane de dolari australieni
profimedia-1059644218
Curajul incredibil al unui cuplu: Boris și Sofia au încercat să-l oprească pe unul din atacatorii de pe plaja Bondi, dar au fost uciși
Recomandările redacţiei
London Rally Held In Solidarity With Protesters In Iran
Iranul cere ajutor, aliații cer prudență. Donald Trump, în fața unei...
Ministrul Justiției, Radu Marinescu
Ministrul Justiției este acuzat că și-a plagiat peste jumătate din...
ger frig termometru gettyimages
ANM a actualizat prognoza: ger năprasnic în România. Noaptea de luni...
Mao Ning purtătorul de cuvânt al MAE chinez
Reacția Chinei după ce Donald Trump a declarat că SUA vor prelua...
Ultimele știri
Republica Islamică Iran este „pe deplin pregătită pentru război”. Ce a spus șeful diplomației de la Teheran
Percheziţii în Dolj, Buzău şi Londra într-un caz de proxenetism. Tinere, inclusiv rude, erau trimise să se prostitueze în Anglia
„Calitatea” pe care UE o stăpânește la perfecție, în opinia lui Robert Fico: „Toți se uită doar spre Statele Unite ale Americii”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop săptămânal 12-18 ianuarie: energii favorabile pe linie. Berbecii strălucesc la muncă, Săgetătorii au...
Cancan
BREAKING! Mario Iorgulescu vrut să se SINUCIDĂ. Mesajul de ADIO lăsat părinților
Fanatik.ro
MM Stoica i-a distrus în direct după Inter – Napoli 2-2: „Joci în Serie A! Nu ai voie să faci așa ceva”
editiadedimineata.ro
Capturarea lui Maduro a declanșat un val de dezinformare online
Fanatik.ro
Iată toate cifrele din oferta scrisă a lui Dinamo pentru Blănuță! ”Câinii” insistă să închidă transferul...
Adevărul
Fanteziile pornografice și cruzimea unei neveste naziste. Cum se afișa în fața prizonierilor cea poreclită...
Playtech
Cât costă o vacanţă la schi în Ucraina în 2026: tarife pentru cazare şi skipass
Digi FM
Factură halucinantă primită de o femeie care a născut prematur în SUA. Ea și soțul ei se gândeau să-și vândă...
Digi Sport
A venit cea mai dură reacție pentru Loți Boloni, după declarațiile făcute la adresa regretatului Ilie Balaci
Pro FM
Antonia, declarații rare despre experiența cu un medic estetician. Ce i-ar fi sugerat acesta în urmă cu un...
Film Now
Cel mai bun actor la gala Critics Choice Awards în 2026. L-a învins în mod notabil pe Leonardo DiCaprio
Adevarul
Autostrada Transilvania, calendarul inaugurărilor: cel puțin 68 de kilometri între Cluj și Oradea, gata în...
Newsweek
Ministrul Muncii confirmă că mulți pensionari iau o pensie mai mică decât au contribuit. Cine sunt aceștia?
Digi FM
O femeie, mamă singură, își plănuiește înmormântarea și strânge bani pentru copiii ei, după ce a fost...
Digi World
Ai mâncat prea mult? Patru băuturi care îți pot calma rapid stomacul
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
Julia Roberts, aplaudată frenetic la Globurile de Aur 2026: „O să fiu imposibilă cel puțin o săptămână!”...
UTV
Rihanna a încins internetul în lenjerie intimă pentru campania de Ziua Îndrăgostiților. Artista arată...