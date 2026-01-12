Jaqueline Cristian, victorie în Australia împotriva Ekaterinei Alexandrova, a patra favorită a turneului

Jaqueline Cristian (27 de ani, 37 WTA) s-a calificat în optimile de finală de la WTA Adelaide, după ce a învins-o pe Ekaterina Alexandrova, 6-4, 6-4, și a obținut una dintre cele mai mari victorii din carieră, informează DigiSport.

În faza următoare a competiției, Jaqueline o va întâlni pe învingătoarea partidei dintre Daria Kasatkina și Maria Sakkari.

Jaqueline Cristian a acees pe tabloul principal, după ce în calificări a trecut de Sarah Mildren, 7-6 (4), 6-2, și de Anastasia Potapova (24 de ani, 55 WTA), scor 6-1, 6-3.

Aceasta este doar a doua victorie obținută de Cristian în carieră în fața unei sportive din top 10 WTA, unde se afla Potapova înainte de startul turneului. Este vorba de partida din 2024 contra Barborei Krejcikova, scor 1-6, 6-4, 7-5.

Este important de menționat că Alexandrova (11 WTA) era a patra favorită a turneului.

La finalul partidei, Jaqueline Cristian a tras următoarele concluzii: „Sunt foarte fericită de nivelul meu. Am fost obligată să joc așa bine, după ce am reușit în anul trecut. Am venit aici să mă concentrez doar pe mine. Am fost foarte motivată. Am văzut multă lume în tribune care m-a încurajat. Vă mulțumesc foarte mult. Am fost agresivă și am încercat doar să mă concentrez pe jocul meu. Îmi place când se joacă în felul acesta, cu schimburi rapide. Trebuie să mă concentrez pe ceea ce urmează și să pregătesc cu atenție meciul următor”, a spus Jaqueline Cristian.

Editor : Sebastian Eduard