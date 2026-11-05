Jessica Pegula, afirmații dure despre o adversară la antrenamente, fără să știe că este înregistrată

Jessica Pegula (5 WTA) a fost surprinsă de camerele de filmat cum o critica dur pe Mirra Andreeva (3 WTA), în timpul antrenamentului de la Turneul Campioanelor Indian Wells, relatează Digi Sport.

Cele două jucătoare se vor putea întâlni doar în semifinale, deoarece au fost repartizate în grupe diferite.

O scenă inedită a fost captată de camerele TV, în timpul unui antrenament al numărului 5 mondial, Jessica Pegula. Americanca nu ştia că există camere care monitorizează terenul şi nici microfoane care să capteze ce spune, astfel că, la un moment dat, a oprit pentru o scurtă perioadă şedinţa de antrenament avută pentru a i se plânge antrenorului de Mirra Andreeva.

Pegula s-a arătat indignată de atitudinea pe care rusoaica de 19 ani o etalează pe teren și a numit-o „divă”. Miliardara americancă nu s-a întâlnit niciodată cu Andreeva în circuit. Nici Conchita Martinez, antrenoarea rusoaicei, nu a scăpat. Pegula a remarcat că iberica este mult prea indulgentă cu eleva ei.

„Mi-am pierdut respectul pentru ea. E o fată bună, dar trebuie să mai crească. Nu știu dacă e pentru că nu știe cum să gestioneze asta (n.r. succesul). Dacă aș fi antrenoare și jucătoarea mea tocmai a jucat patru gameuri grozave, conduce 4-0, şi se enervează pe mine și mă alungă... Eu i-aș spune să nu-mi vorbească așa. E o divă și trebuie adusă cu picioarele pe pământ. Ea (n.r. Mirra) e rea... Simt că are nevoie să fie provocată ca să se 'aprindă' și să reacționeze”, au fost câteva din frânturile de discurs ale Jessicăi Pegula.

Editor : Liviu Cojan