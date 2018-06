La ce trebuie să fie atentă Simona Halep, în opinia lui Ilie Năstase

Fostul campion mondial de tenis Ilie Năstase a comentat la Digi24 performanța reușită de Simona Halep la Roland Garros și spune că acum sportiva are șanse să câștige mult mai multe trofee, pentru că tenisul e un joc de încredere și încrederea o câștigi câștigând turnee.

Ca și Ion Țiriac, nici Ilie Năstase nu a fost încântat de jocul Simonei Halep din finală și nici din sferturi, cu Angelique Kerber, dar spune că important este că a avut răbdare. „S-a mai întâmplat și la meciul cu Kerber să nu aibă un start atât de bun, dar dup-aia și-a revenit și a început să joace exact jocul pe care îl are și care e foarte bine, e schimbat în bine. Mă gândesc la serviciul al doilea, care merge mult mai bine și mult mai puternic - bine, că și riscă mult și mai face și niște duble greșeli - dar este foarte agresivă. (...) Singurele seturi care nu mi-au plăcut au fost primul cu Kerber și cel din finală și chiar și dl. Țiriac a remarcat treaba asta”, a spus Ilie Năstase la Digi24.

Fostul tenisman crede că Simona are toate șansele să câștige noi trofee, pentru că acum ea nu mai are presiunea faptului că nu a câștigat un grand slam și, în plus, a căpătat mai multă încredere. „Mi-a plăcut că a avut răbdare și cu toate că spunea cineva înainte că noi ne grăbeam să punem presiune pe ea că nu a câștigat niciun grand slam, acum această presiune nu mai există. Și eu am avut aceeași situație, când am pierdut vreo trei finale înainte să iau....nu Flushing Meadows, înainte era Forrest Hills și era pe iarbă. Cred că acum nu mai are presiune pe ea, nu are decât să meargă și să câștige. La noi, la tenis, jocul e un joc de încredere și încrederea o câștigi câștigând turnee”, a spus fostul mare campion.

Pe de altă parte, Ilie Năstase critică mentalitatea publicului din România. „Ea nu are problema (câștigării altor turnee de grand slam - n.r.), noi avem problema cu câte o să câștige, când o să câștige, ea a spus foarte frumos și sunt de acord, a spus când o să fie să fiu nr. 1, o să fiu. Și a fost. Când o să fie să câștig un grand slam, o să fie. Și l-a câștigat. Noi acum ne facem probleme ce, cât o să câștige. Asta nu știm, dar are șanse foarte mari să le ia poate pe toate, și Wimbledonul, și US Open, că e cea mai bună la ora actuală și ea e în față. Bineînțeles că acum toate vor să o bată pe ea, e clar, și trebuie să fie atentă la treaba asta”, atrage atenția Ilie Năstase.

Atât Simona Halep, cât și Ilie Năstase au câștigat trofeul de grand slam la 26 de ani, dar Ilie Năstase spune că spre deosebire de Simona Halep, el nu a avut șansa unor turnee internaționale ca junior. „Diferența este că eu am plecat la 20 de ani din România, ea a plecat la 13-14 ani și a putut să joace și la turneele de grand slam la juniori, eu n-am avut această șansă, însă au avut-o ceilalți jucători și a trebuit să recuperez cei 3-4 ani în care nu am jucat la juniori. Ăsta a fost un mare dezavantaj pentru mine, oricum”, a spus Ilie Năstase.

Copiilor care, sub entuziasmul creat de Simona Halep, vor să se apuce de tenis, Ilie Năstase îi sfătuiește să practice acest sport doar dacă le place, nu pentru că așa vor părinții. „Și îi sfătuiesc pe cei care ne conduc să ne facă să avem infrastructură, că nu prea avem, nu numai la tenis, nu avem nici la handbal, nu avem nici la alte sporturi la care încă suntem buni și ar trebui să investim foarte mult în sporturile astea”, a punctat fostul campion.

Ilie Năstase a fost prezent, luni seara, pe scena de la Arena Națională pe care a urcat Simona Halep pentru a-și prezenta trofeul câștigat la Paris. „Domnul Ilie Năstase știe mai bine decât mine cum este, că are două grand slamuri, așa că sper astăzi să-mi dea din puterea lui să mai câștig și eu unul”, a spus Simona Halep.

