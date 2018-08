LIVE TEXT. HALEP - KANEPI, de la 18:00, în primul tur la US Open

Simona Halep și Kaia Kanepi joacă azi, de la ora 18.00, în primul tur al turneului US Open. Simona Halep - Kaia Kanepi este LIVE TEXT pe www.digi24.ro. Deşi este lider mondial şi cap de serie numărul 1, Halep nu va juca primul meci de la US Open pe terenul central, Arena Arthur Ashe. Halep - Kanepi se va desfășura pe terenul Louis Armstrong, care a fost inaugurat săptămâna trecută.

Foto: Agerpres

LIVE TEXT HALEP - KANEPI, ÎN PRIMUL TUR LA US OPEN:

ORA 14.30 Simona Halep a început azi săptămânile cu numărul 43 şi 44 pe locul I WTA, perioadă în care va participa la US Open, ultimul grand slam al anului. Jucătoarea română are 2.086 de puncte în plus faţă de ocupanta locului secund, daneza Caroline Wozniacki, la fel ca în ierarhia anterioară. Halep îşi va păstra locul I WTA indiferent de rezultatele de la US Open, competiţie care se desfăşoară de luni, la New York.

ȘTIRE INIȚIALĂ - Luni, de la ora 18.00, liderul WTA va juca cu Kaia Kanepi din Estonia, locul 44 WTA, în primul tur al US Open 2018, ultimul grand slam al anului.

Pe Arthur Ashe Stadium, principalul teren de la Corona Park, cu peste 23.000 de locuri capacitate, vor evolua în prima zi a US Open surorile Serena şi Venus Williams şi liderul ATP, Rafael Nadal. Ziua va fi deschisă aici de "derbiul" turului I al tabloului masculin, Stan Wawrinka - Grigor Dimitrov.

Tot luni, de la ora 18.00, Irina Begu, locul 58 WTA, va evolua cu americanca Jennifer Brady, locul 66 WTA, pe terenul 7.

Ana Bogdan, locul 74 WTA, va da piept în primul tur cu Marie Bouzkova din Cehia, locul 171, venită din calificări, în ultimul meci al zilei de luni, pe terenul 8.

Marţi, va intra în competiţie singurul român de pe tabloul masculin, Marius Copil, locul 82 ATP. El va evolua, pe Grandstand, în al doilea meci al zilei (primul, o întâlnire feminină, de la ora 18.00), cu croatul Marin Cilici, locul 7 ATP.

Organizatorii nu au anunţat încă orele partidelor pe care le vor juca, marţi, în primul tur, Mihaela Buzărnescu, locul 20 WTA, Sorana Cîrstea, locul 52 WTA, şi Monica Niculescu, locul 61 WTA.

Foto: Agerpres

Simona Halep, fără presiune la US Open

Simona Halep începe astăzi săptămânile cu numărul 43 şi 44 pe locul I WTA, perioadă în care va participa la US Open, ultimul grand slam al anului. Jucătoarea română are 2.086 de puncte în plus faţă de ocupanta locului secund, daneza Caroline Wozniacki, la fel ca în ierarhia anterioară.

Halep îşi va păstra locul I WTA indiferent de rezultatele de la US Open, competiţie care se desfăşoară de luni, la New York.

De altfel, Simona Halep este la mai puțin de două luni de istorie. Dacă va rezista încă 7 săptămâni pe primul loc în clasamentul WTA, constănțeanca o va depăși pe Azarenka în clasamentul săptămânilor petrecute în fotoliul de lider. Dar, mai important, va intra în TOP 10 all-time al săptămânilor petrecute pe prima poziție în lume.

În Top 100 WTA, Mihaela Buzărnescu a coborât de pe locul 20 pe 21, cu 2.068 de puncte, Sorana Cîrstea a urcat de pe locul 52 pe locul 51, cu 1.065 de puncte. Irina Begu a coborât de pe 58 pe 59, cu 966 de puncte, la fel Monica Niculescu, de pe 61 pe 62, cu 897 de puncte. Ana Bogdan a coborât nouă poziţii, de pe 74 pe 83, cu 785 de puncte.

În Top 200 WTA, Irina Bara a urcat de pe 140 pe 139, cu 440 de puncte, la fel Alexandra Dulgheru, de pe 141 pe 140, cu 437 de puncte.

Irina-Camelia Begu se menţine pe locul 26, cu 2.685 de puncte, fiind jucătoarea română cel mai bine clasată în ierarhia de dublu. Mihaela Buzărnescu este a doua româncă şi la dublu Ea se menţine pe 29, cu 2.550 de puncte. Monica Niculescu se menţine pe 44, cu 1.690 de puncte, în timp ce Raluca Olaru a urcat de pe 52 pe 51, cu 1.400 de puncte. Sorana Cîrstea se menţine pe locul 66, cu 1.162 de puncte, la fel Irina Bara, pe 69, cu 1.122 de puncte.

Foto: Agerpres

Clasamentul WTA, la fel ca acum o săptămână

1. Simona Halep (România) 8.061 de puncte;

2. Caroline Wozniacki (Danemarca) 5.975;

3. Sloane Stephens (SUA) 5.482.

4. Angelique Kerber (Germania) 5.305;

5. Petra Kvitova (Cehia) 4.885;

6. Caroline Garcia (Franţa) 4.725;

7. Elina Svitolina (Ucraina) 4.555;

8. Karolina Pliskova (Cehia) 4.105;

9. Julia Goerges (Germania) 3.900;

10. Jelena Ostapenko (Letonia) 3.787.

Sursa: Digi24, Digi Sport, News.ro

