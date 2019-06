LIVE TEXT. Simona Halep - Amanda Anisimova, azi, de la 15.30, în sferturile Roland Garros

Simona Halep, locul 3 WTA, o va întâlni pe jucătoarea americancă Amanda Anisimova, locul 51 mondial, miercuri, după ora 15.30, în sferturile de finală de la Roland Garros. Meciul este primul de pe arena centrală Philippe Chatrier și era programat să înceapă la ora 15:00, însă a fost amânat din cauza ploii.

Simona Halep şi Amanda Anisimova nu s-au mai întâlnit până în prezent.

Halep despre Anisimova: Nu este uşor să joc împotriva unei jucătoare cu zece ani mai tânără decât mine

Simona Halep a declarat, luni, că nu îi va fi uşor să joace în sferturile French Open împotriva americancei Amanda Anisimova, o jucătoare cu zece ani mai tânără decât ea.

„Mă simt bătrână, foarte bătrână. Să evoluez împotriva unei jucătoare cu zece ani mai tânără decât mine nu e uşor. Dar mă simt mai puternică pe teren. Aşa a fost azi, de fapt, vom vedea ce va fi la următorul meci. Ele sunt tinere, nu au nimic de pierdut, aşa că fiecare meci este dificil. Următorul tur reprezintă o mare provocare să merg mai departe în turneu. Este grand slam-ul mau favorit şi voi face tot ce pot mai bine”, a spus Halep, potrivit WTA.

Despre meciul cu Iga Swiatek, Halep a afirmat că se aştepta la o opoziţie mai puternică.

„M-am aşteptat la un meci foarte dificil. Eram pregătită pentru asta, dar a fost mai bine decât am crezut. Fiecare meci este dificil la acest nivel. Dacă eşti în a doua săptămână, aşteptările sunt mai mari. Aşa că şi eu aştept mai mult de la mine însămi. Azi am fost destul de bună pe teren şi sunt fericită pentru asta. Am jucat cel mai bun tenis, prefer să joc aşa. Dar ei îi trebuie multe meciuri pe astfel de terenuri. Are nevoie de timp. Dar va fi sus deoarece, la 18 ani, dacă joci optimi de fiinală la un grand slam, asta înseamnă mult”, a mai spus jucătoarea română.

Simona Halep, locul 3 WTA şi cap de serie numărul 3, s-a calificat a patra oară în sferturile de finală ale French Open, după ce a învins-o, luni, cu scorul de 6-1, 6-0, în 45 de minute, pe poloneza de 18 ani Iga Swiatek, locul 104 WTA. Anterior, când Halep a ajuns în sferturi, ea a jucat finala la Roland Garros.

