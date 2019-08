LIVE TEXT & VIDEO. Rogers Cup | Simona Halep - Jennifer Brady, AZI, în turul doi al turneului de la Toronto

Simona Halep Rogers Cup | Campioana noastră va debuta azi la Toronto pe tabloul de simplu, în direct pe Digi Sport 2 și live video pe Digi24.ro pentru abonații RCS-RDS, de la ora 20:00, într-o dispută cu Jennifer Brady. Halep a câștigat anul trecut Rogers Cup, iar acum are cale liberă spre un nou trofeu pe tărâm american, scrie digisport.ro.

LIVE TEXT Simona Halep - Jennifer Brady

Două dintre cele mai periculoase adversare din sferturi ale româncei, Sloane Stephens și Aryna Sabalenka, au fost eliminate azi noapte, în timp ce Caroline Garcia a părăsit turneul încă de ieri. În semifinale, Halep s-ar putea întâlni iarăși cu Serena Williams, jucătoare pe care a învins-o în finala de la Wimbledon.

Simona Halep Rogers Cup | Specialiştii prevăd o semifinală între Simona Halep şi Serena Williams.

Ziariştii de la tennis.com au făcut o analiză completă şi conform calculelor lor, Halep va juca din nou finala. Specialiştii prevăd o semifinală între Simona Halep şi Serena Williams.

„Ultima oară când am urmărit-o pe Simona Halep, la Wimbledon, am văzut o jucătoare care pare că începe la 27 de ani o nouă carieră, mult mai bună. Va putea să joace cu aceeaşi intensitate şi să canalizeze energia la fel? Aceasta este întrebarea de un milion de dolari care va găsi răspunsul la Toronto şi apoi la US Open.

Halep pare nerăbdătoare să menţină ritmul de la Wimbledon şi s-a descurcat excelent pe hard în anii trecuţi. Vom vedea dacă are aceeaşi energie în primul meci, contra lui Jennifer Brady" au scris jurnaliştii de la tennis.com.

Simona Halep Rogers Cup | Posibile adversare ale româncei

Turul 1 - bye

Turul 2 - Jennifer Brady

Optimi - Kuznetsova sau Donna Vekic

Sferturi - Ostapenko, Pavlyuchenkova sau Bouzkova

Semifinale - Naomi Osaka, Serena Williams sau Caroline Wozniacki

Finală - Karolina Pliskova, Svitolina sau Kiki Bertens

