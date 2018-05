Maria Sakkari sare în apărarea Karolinei Pliskova, după ce aceasta a rupt scaunul arbitrului

Maria Sakkari a declarat, după ce s-a calificat în optimile turneului de la Roma, că incidentul cu Karolina Pliskova este o dovadă în plus că sistemul hawk-eye ar trebui să fie implementat la toate turneele pe zgură.

Pliskova riscă o amendă considerabilă, după ce a refuzat să dea mâna cu arbitrul care a luat o decizie greșită și i-a „furat” un punct decisiv în meciul cu Sakkari și a lovit cu furie scaunul cu racheta, până l-a rupt (VEZI AICI VIDEO EXCLUSIV CU MOMENTUL)

Karolina Pliskova a refuzat să meargă și la conferința de presă de după meci și nu a vorbit încă despre incident, dar sora ei, Kristyna Pliskova, a publicat un mesaj tăios pe Twitter. De altfel, toate reacțiile venite din lumea tenisului, dar și din partea fanilor îi iau apărarea cehoicei, după ce imaginile difuzate pe TV au arătat că mingea trimisă de aceasta a fost cu totul în teren, și nu în out, așa cum au decis arbitrii.

„Nu am văzut mingea, pentru că eram în cealaltă parte a terenului. Doar am auzit că s-a strigat out. Este trist că s-a întâmplat așa ceva într-un meci bun, cu atmosferă grozavă. Pliskova este o adversară redutabilă și evident, când am văzut-o la fileu, m-am întors și mi-am zis: «are 1,90 m înălțime, nu o să rateze mingea asta». Ce s-a întâmplat este dovada clară că trebuie introdus sistemul Hawk-eye și pe zgură”, a declarat Sakkari.

Întreaga echipă a Karolinei Pliskova a reacționat furios după meci. Antrenorul ei, Tomas Krupa, le-a arătat degetul mijlociu arbitrilor și camerelor de filmat, la finalul meciului, după ce în timpul partidei a continuat să stea de vorbă cu supervizorul.

Thomas Krupa, coach of Pliskova, after the match pic.twitter.com/z6hJIk7zYI — . (@returnofserve) May 16, 2018

Fostul antrenor și comentator Brad Gilbert a reacționat și el dur față de decizia arbitrei Marta Mrozinska: „Merita un cartonaș roșu de suspendare imediat pentru toate meciurile. Care este explicația ei pentru faptul că nu a verificat urma mingii sau pentru că nu le-a cerut arbitrilor de linie să o caute?”, a declarat acesta, potrivit Sport360.