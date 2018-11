Marius Copil, după finala cu Federer, la Digi24: Noaptea dinainte a fost grea, mă gândeam să nu pierd 12-0

România are şase jucătoare de tenis în primele 100 din lume, dar un singur jucător. Marius Copil a făcut turneul carierei chiar acasă la idolul său, Roger Federer. A învins, în premieră, doi jucatori din Top 10, iar în finală l-a condus în ambele seturi pe cel mai bun jucător din istorie. Joi a venit în studioul Digi24 unde a stat de vorbă cu Liana Alexandru și unde a povestit cum a trăit momentele dinaintea meciului cu Roger Federer, de după, și cum a ajuns să joace tenis, deși i-ar fi plăcut să ajungă fotbalist.

Liana Alexandru, jurnalist Digi24: A fost cea mai bună săptămână din cariera ta. Cum te simți?

Marius Copil: Încă mă bucur de săptămâna trecută și de rezultatele de săptămâna trecută. Mi-aș dori să mai am parte de încă multe săptămâni ca aceasta în cariera mea.

Mă bucur că am putut să aduc bucurie românilor din tribune și telespectatorilor care s-au uitat la meci.

Liana Alexandru: Cum vezi tu acest parcurs? În ce moment al carierei tale vine această reușită?

Marius Copil: A fost un turneu foarte bun, mai ales ca am avut două meciuri de calificare foarte grele, cu adversari foarte buni. A venit într-un moment cheie pentru mine, pentru că mă aflam în postura unui jucător care iese din primii 100 dacă nu jucam bine la Basel. Îmi ieșeau niște puncte, apoi mai aveam niște puncte de apărat de la un turneu de tip challenger, la Bratislava, unde am făcut o finală și ajungeam pe locul 110-115.

Finala asta m-a ajutat foarte mult. Am urcat până pe locul 60, care e cel mai bun din carieră. Săptămâna viitoare cred că voi fi pe 57.

M-a ajutat foarte mult și îmi dă libertatea de a alege turneele la început de an, unde voi participa la niște turnee mult mai mari decât cele la care am participat în trecut și am niște adversari mult mai buni.

De când am început să joc, îmi doream să joc cu cei mai buni din lume și acum am șansa asta.

Liana Alexandru: S-a întâmplat să ajungi în finală cu eroul copilăriei tale, după ce ai învins doi adversari din top 10. Cum au fost meciurile alea?

Marius Copil: Fiecare meci a fost greu, mai ales că toți erau mult mai bine clasați ca mine.

Am început să lucrez pe partea mentală chiar înaintea turneului de la Basel, pentru că avusesem niște înfrângeri în primul tur. Începusem să nu mai am încredere în mine, aveam niște dubii și am început să lucrez cu domnul Ioan Popoviciu de la Oradea, care m-a ajutat foarte mult pe partea mentală și am zis că trebuie să facem ceva, să schimb ceva. Și mă bucur că printr-un singur telefon, prin skype, de o oră și jumătate, am reușit să schimb mult din gândirea mea. Și au venit rezultatele atât de repede. Nu ne așteptam amândoi.

Liana Alexandru: Înaintea meciului cu Federer cum te-ai pregătit?

Marius Copil: Noaptea dinainte a fost grea. Mă gândeam cum o să fie, cum o să apar pe teren. Știu că toată lumea îl aștepta pe el. Mă gândeam să nu pierd rău, mă gândeam numai lucruri ce nu puteam să le controlez, mă gândeam să nu pierd 12-0. Numai chestii din astea... Mă trezeam noaptea și mă gândeam cum o să fie.

Când am ajuns la teren, am început să mă încălzesc pentru meci, iar cu 30 de minute înainte de începutul meciului am intrat eu în tunel, mi-am așezat gândurile, mă gândeam ce am de făcut și nu mă mai interesa cu cine joc. Îmi doream să fac tot posibilul să câștig și nu încerc să mă uit pe partea cealaltă de fileu, cine este, ci doar eu cu gândurile mele.

Liana Alexandru: A fost o bucurie să joci cu Federer?

Marius Copil: Clar, cea mai mare bucurie. Înainte de meci și după meci m-am gândit la treaba asta, îmi doream foarte mult să joc contra lui, nu mă așteptam niciodată să joc într-o finală la el acasa contra lui, dar chiar ma bucur că a fost ocazia, nu într-un prim tur la un Grand Slam unde era cumva nemeritat.

Liana Alexandru: Ce ți-a transmis Federer?

Marius Copil: M-a felicit că am ajuns în finală și zicea că eu ar trebui să fiu câștigătorul turneului, pentru că am două victorii în plus decât el.

A spus că am avut o săptămână foarte frumoasă la Basel și m-a felicitat pentru jocul meu pe care l-am arătat la Basel și mi-a urat mult succes în viitorul apropiat. Mi-a zis că dacă continui să joc așa voi avea încă mulți ani înainte și cu rezultate foarte foarte bune.

Liana Alexandru: Unde ai învățat limba germană?

Marius Copil: Am început la o grădiniță în Arad, la școală și la liceu. Limba germană a fost pentru mine limba maternă și am trăit și 9-10 ani în Munchen, în Bavaria, care se apropia de germana elvețiană, și de acolo pot să înțeleg.

Liana Alexandru: Părinții tăi sunt jucători de tenis?

Marius Copil: Părinții mei au făcut sport de performanță. Tata, rugby și lupte, mama, handbal și fratele meu a practicat tenis. Cred că din cauza lui am ajuns eu la tenis, eu îmi doream să joc fotbal.

Liana Alexandru: Din cauza fratelui?

Marius Copil: Da, din cauza freatelui. Mie nu-mi plăcea la început tenisul.

Liana Alexandru: E mai mare?

Marius Copil: E cu 7 ani mai mare și tata mai juca tenis din când în când cu amicii lui, și așa am ajuns și eu la tenis.

Liana Alexandru: Cine te-a sprijinit, dincolo de familie.

Marius Copil: Bună întrebare... Primii ani doar părinții, apoi pe la 17-18 ani nașul meu și după, Erich Sturza cu banca privată din Elveția. După aceea, un prieten bun de la Bacău, domnul Lungu, și cam atât.

Liana Alexandru: Federația Română de Tenis?

Marius Copil: Au fost și ei cât au putut și la Cupa Davis, și domnul Țiriac m-a ajutat la BRD Romanian Open și la Madrid. Țin să-i mulțumesc că a crezut în mine atâția ani în care nu am demonstrat că pot să joc la un nivel foarte înalt.

Liana Alexandru: Și Andrei Pavel a crezut în tine, și crede. Cum ai ajuns să lucrezi cu el?

Marius Copil: Cam în 2007 am început o colaborare câteva luni. El locuia în Germania, am mers acolo trei luni, m-am antrenat, apoi el a mers în SUA și drumurile noastre s-au separat, dar după aceea am reluat colaborarea în timpul Cupei Davis din 2009 când am jucat primul meu meci oficial împotriva Rusiei. El m-a convins și acum nu de mult, în iulie, am reînceput colaborarea și se pare că e foarte bine.

Liana Alexandru: Cât de mult crezi tu că a cântărit această schimbare pentru explozia avută în ultima săptămână?

Marius Copil: Eu pot să zic că toată echipa a ajutat la acest succes, pentru că am echipă nouă, sunt și pregătit fizic de domnul Lucian Nicolescu cu care lucrez de 3-4 luni. M-a ajutat foarte mult să-mi îmbunătățesc fizicul. Toate problemele ce le aveam pe partea de tenis le-am îmbunătățit cu Andrei Pavel care m-a ajut să am un rever mai bun și dreapta să fie ma explozivă. Și domnul Popoviciu m-a ajutat pe partea de mental. Fiecare a contribuit la succesul meu și cred că facem o echipă foarte bună și sper să avem din ce în ce mai multe rezultate frumoase.

