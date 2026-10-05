Live TV

Medvedev, descalificat în meciul cu Djokovic, după ce a lovit un spectator în semifinala de la Beijing. Rusul nu a protestat îndelung

Data publicării:
medvedev profimedia
Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Daniil Medvedev a fost descalificat din semifinala turneului ATP 500 de la Beijing, după ce a trimis o minge în tribune și a lovit un spectator în față. Novak Djokovic s-a calificat astfel în finală, partida fiind oprită la scorul de 7-5, 5-3 în favoarea sa, relatează Digi Sport.

Incidentul s-a produs când Djokovic servea pentru câștigarea meciului, la 15-15 în game-ul al nouălea al setului secund. Sârbul tocmai reușise o lovitură câștigătoare, iar mingea ricoșase din peretele din spatele terenului. 

Medvedev a lovit apoi mingea cu racheta și a atins în față un bărbat aflat în primul rând al tribunei. Spectatorul a fost însoțit în afara arenei pentru a primi îngrijiri medicale.

Arbitrul de scaun Mohamed Lahyani a oprit jocul și a discutat cu supervizorul turneului. Decizia descalificării a venit după câteva minute, iar rusul nu a protestat îndelung.

Victoria în fața lui Medvedev reprezintă, de asemenea, succesul cu numărul 268 obținut de Djokovic în carieră împotriva unui jucător din Top 10 ATP. Sârbul continuă astfel să scrie istorie și la Beijing. Prin calificarea în ultimul act, Djokovic a devenit cel mai vârstnic jucător care ajunge într-o finală de turneu ATP 500, categorie introdusă în calendar în 2009, informează Agerpres.

Djokovic merge mai departe și va lupta pentru un nou trofeu la Beijing împotriva favoritului numărul 5, Alex De Minaur, în timp ce Medvedev părăsește competiția după un final pe care, cu siguranță, nimeni nu îl anticipa.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Dmitri Medvedev
1
Medvedev amenință încă o țară „cu aceeași soartă ca a Ucrainei”: „E cel mai rău lucru...
nicusor dan profimedia
2
Nicușor Dan face a patra nominalizare de premier. Condițiile imposibile puse de partide...
BUCURESTI - COTROCENI - CONSULTARI PREMIER - 5 OCT 2026
3
Nicușor Dan pregătește a patra desemnare. Mesajele transmise de PSD, AUR, PNL, USR, UDMR...
simion si georgescu intr-o sectie de votare
4
Băsescu: AUR și-a terminat potențialul de creștere și o s-o ia în jos. Va trebui să dea...
Artificial Intelligence
5
Elon Musk se întoarce la Washington, iar odată cu el vin și suspiciunile privind...
Andrei Rațiu a dat o lovitură uriașă, chiar în ziua meciului România - Suedia: 24.000.000 €!
Digi Sport
Andrei Rațiu a dat o lovitură uriașă, chiar în ziua meciului România - Suedia: 24.000.000 €!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
AI short for Artificial Intelligence in black lettering on a laptop computer motherboard to give a tech vibe
SUA cer reguli pentru IA, în timp ce China își extinde deja sistemul de reglementare. Cum funcționează modelul de la Beijing
Exercițiu militar Taiwan
Xi Jinping îi cere lui Donald Trump să se opună independenței Taiwanului. Taipei: „China distorsionează realitatea”
Mideast Wars Yemen
Miză majoră pentru China. Cum încearcă Beijingul să influențeze Iranul, după atacurile houthi în jurul strâmtorii Bab el-Mandeb
President of China Xi Jinping attends a signing ceremony in the Press Conference Hall in Beijing, China, on October 29,
China înăspreşte restricţiile privind ieşirea cetățenilor din ţară. Motivele invocate de Beijing
China's Xi gives a speech during Comunist Party of China congress in Beijing, China
Șeful spionilor chinezi avertizează că IA poate fi o amenințare directă la adresa puterii Partidului Comunist: cinci scenarii posibile
Recomandările redacţiei
nicusor dan inquam george calin
Nicușor Dan anunță în scurt timp numele premierului desemnat
bolojan cu omv
Șefii OMV, la Palatul Victoria. Ilie Bolojan: România să valorifice...
ID310041_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Surse: Sorin Grindeanu e supărat pe UDMR. Ce a discutat șeful PSD cu...
nicusor dan diana sosoaca foto presidency ro
Diana Şoşoacă a mers la Cotroceni să-i spună lui Nicușor Dan că nu îl...
Ultimele știri
„Oamenii mor de foame în secolul XXI”. Avertisment în Parlamentul European privind situația gravă din Ucraina
București și Agra, orașul Taj Mahalului, s-ar putea înfrăți. Ciprian Ciucu s-a întâlnit cu ambasadorul Indiei
Donald Trump susţine că preţul la benzină creşte din cauza atacurilor Ucrainei asupra Rusiei
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Andreea Ibacka, abdomen sculptat la 41 de ani. Imaginile care au toate șansele să-i lase pe fani cu gura...
Cancan
'Profetul Apocalipsei', care a prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, face predicții tulburătoare pentru...
Fanatik.ro
Ruptură Hagi – Stelea?! Impresarul celor doi a comentat declarațiile tăioase din jurul naționalei României
editiadedimineata.ro
Președintele Argentinei a publicat peste 35 de mesaje pe zi împotriva presei
Fanatik.ro
Dezvăluiri exclusive despre demisia lui Gică Hagi de la națională. „M-a sunat pe la 12 noaptea”
Adevărul
„În mai puțin de 4 ani poți ajunge la 15.000 de euro pe lună”. Secretele muncii la 163 de metri înălțime, pe...
Playtech
Salarii de 3.000 de euro brut pentru profesorii debutanți. Ce schimbări propune un expert în educație
Digi FM
Țara europeană, iubită de români, care oferă până la 10.000 de euro celor care se mută în zone depopulate...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ce face Ionel Ganea în fiecare zi, de aproape un an și jumătate, după moartea fiului său: ”Chiar și în miez...
Pro FM
După 24 de ani de „război”, Phil Collins și Paul McCartney s-au împăcat. Replica banală care a declanșat...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Unul dintre marile eșecuri ale anului. Filmul lui Tom Cruise, „Digger”, încasări dezastruoase în primul...
Adevarul
Cum poate fi deblocată criza politică din România. Cele patru scenarii analizate de un politolog
Newsweek
Fostul judecător CCR Lăzăroiu, panicat că nu mai sunt bani de pensii. El are o pensie specială de 10.000 euro
Digi FM
Elena Udrea rupe tăcerea despre momentul în care a fost arestată în Costa Rica: „Fetița mea avea doar 13...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă în corp dacă obișnuiești să consumi scorțișoară în mod regulat. 5 efecte ale acestui condiment...
Digi Animal World
Nu-ți lăsa câinele să se joace în frunzele căzute. Pericolul pe care puțini proprietari îl cunosc
Film Now
Demi Moore rupe tăcerea după 30 de ani. Ce s-a întâmplat după ce a primit salariul record pentru...
UTV
Raluca Bădulescu a transmis un mesaj dur pentru influenceri după protestul pentru drepturile animalelor...