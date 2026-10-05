Medvedev, descalificat în meciul cu Djokovic, după ce a lovit un spectator în semifinala de la Beijing. Rusul nu a protestat îndelung

Daniil Medvedev a fost descalificat din semifinala turneului ATP 500 de la Beijing, după ce a trimis o minge în tribune și a lovit un spectator în față. Novak Djokovic s-a calificat astfel în finală, partida fiind oprită la scorul de 7-5, 5-3 în favoarea sa, relatează Digi Sport.

Incidentul s-a produs când Djokovic servea pentru câștigarea meciului, la 15-15 în game-ul al nouălea al setului secund. Sârbul tocmai reușise o lovitură câștigătoare, iar mingea ricoșase din peretele din spatele terenului.

Medvedev a lovit apoi mingea cu racheta și a atins în față un bărbat aflat în primul rând al tribunei. Spectatorul a fost însoțit în afara arenei pentru a primi îngrijiri medicale.

Arbitrul de scaun Mohamed Lahyani a oprit jocul și a discutat cu supervizorul turneului. Decizia descalificării a venit după câteva minute, iar rusul nu a protestat îndelung.

Victoria în fața lui Medvedev reprezintă, de asemenea, succesul cu numărul 268 obținut de Djokovic în carieră împotriva unui jucător din Top 10 ATP. Sârbul continuă astfel să scrie istorie și la Beijing. Prin calificarea în ultimul act, Djokovic a devenit cel mai vârstnic jucător care ajunge într-o finală de turneu ATP 500, categorie introdusă în calendar în 2009, informează Agerpres.

Djokovic merge mai departe și va lupta pentru un nou trofeu la Beijing împotriva favoritului numărul 5, Alex De Minaur, în timp ce Medvedev părăsește competiția după un final pe care, cu siguranță, nimeni nu îl anticipa.

Editor : Liviu Cojan