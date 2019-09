Mesajul emoționant al Serenei Williams pentru Bianca Andreescu: Sunt atât de mândră de tine!

Serena Williams şi-a acceptat cu mult fair-play înfrângerea din finala US Open 2019 şi a avut cuvinte superbe la adresa Biancăi Andreescu, prima jucătoare care câştigă ultimul Grand Slam al anului la debutul său pe tabloul principal.

"Bianca a făcut un meci incredibil şi vreau să o felicit. Sunt mândră de tine! Şi mă bucur nespus pentru tine! A jucat un tenis incredibil şi speram să pot juca şi eu mai bine, dar mă bucur pentru ea. Sunt atât de mândră de tine, Bianca! Dacă era să mă bucur pentru cineva care câştigă acest turneu în afară de Venus, acea persoană eşti tu!", a spus Serena Williams la ceremonia de premiere de pe Arthur Ashe Stadium, potrivit Mediafax.

Americanca în vârstă de 37 de ani şi-a început discursul cu mulţumiri adresate fanilor din tribună, care au aplaudat-o secunde bune şi o încurajaseră zgomotos în setul secund, când a reuşit să egaleze scorul, de la 1-5. "Vă mulţumesc atât de mult! Înseamnă enorm pentru mine, aţi fost minunaţi pe parcursul celor două săptămâni. Am luptat, încercând să rămân în joc pe cât mai mult posibil. Am fost mulţumită de reacţia mea din setul secund, am jucat un pic mai bine. (...) Mă simt onorată să fiu încă aici (n.r. - la 20 de ani de la primul trofeu câştigat la US Open) şi să pot să concurez la acest nivel. Echipa mea m-a susţinut mereu, chiar dacă am avut fluctuaţii în carieră. Sper să vină şi momente mai bune”, a mai spus Serena Williams.