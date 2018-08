Mesajul postat de Simona Halep pe Facebook, după eliminarea de la US Open

Simona Halep a fost eliminată din primul tur la US Open 2018, de Kaia Kanepi, însă în urma mesajelor postate pe rețelele de socializare pare că atitudinea rămâne una bună.

„Dacă înveți din înfrângere, nu ai pierdut cu adevărat. Voi continua să învăț și să zâmbesc”, este mesajul postat pe contul de Facebook al Simonei Halep.

Liderul WTA a postat un mesaj motivaţional și pe Instagram: „Uneori câştigi, uneori înveţi.”

Halep: Nu mi-am găsit echilibrul, nu am simţit mingea

Simona Halep, liderul WTA, a declarat, luni, după eliminarea în primul tur al US Open, că nu şi-a găsit echilibrul în confruntarea cu sportiva Kaia Kanepi şi nu a simţit mingea, iar adversara sa a jucat foarte bine.

„Astăzi am pierdut. Nu am jucat extraordinar, însă ea a jucat foarte bine. Ştiam că că poate juca bine aici. A jucat în sferturile de finală anul trecut. Eu nu mi-am găsit echilibrul astăzi. Nu am putut să joc mai bine. Mă aşteptam ca ea să joace astfel, fără teamă şi lovind mingile cu putere. Nu pot spune multe despre acest meci, doar că nu am simţit mingea. În plus, Kaia a jucat foarte puternic şi m-a forţat, aşa că a fost dificil. Este o jucătoare foarte puternică, are şanse mari să obţină un rezultat important. Am jucat pentru a doua oară împotriva ei şi am simţit de fiecare dacă că are un joc puternic”, a spus Halep, potrivit usopen.org.

Simona Halep, locul I WTA, a fost eliminată în primul tur al US Open, după ce a fost învinsă, luni, cu scorul de 6-2, 6-4, de Kaia Kanepi din Estonia, locul 44 WTA. În 2017, Halep a pierdut tot în primul tur, cu 4-6, 6-4, 3-6, în faţa Mariei Şarapova.

