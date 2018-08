Mihaela Buzărnescu are un mesaj pentru WTA, după ce a câștigat primul titlu din carieră

După câștigarea primului său titlu WTA, la turneul de la San Jose, unde s-a impus categoric în fața grecoaiei Maria Sakkari, Mihaela Buzărnescu a transmis un mesaj în care le mulțumește tuturor celor care i-au fost aproape și spune că își dorește să obțină și alte titluri.

De luni, Mihaela Buzărnescu va ocupa locul 20 în clasamentul WTA al celor mai bune jucătoare din lume. În urmă cu 20 de luni, Buzărnescu nu intra nici măcar în top 500, din cauza unei accidentări care aproape i-a pus capăt carierei. Revenirea spectaculoasă a Mihaelei Buzărnescu, în vârstă de 30 de ani, nu se va opri aici, notează presa internațională. Și același lucru pare să îl creadă acum și Miky.

"Sunt foarte fericită pentru că am reușit să câștig primul meu titlu WTA. Sunt mulțumită de rezultatul muncii mele. Sper că veți fi alături de mine și în viitor, atât în momentele bune, cât și în cele dificile. Sper că voi câștiga și alte turnee", a spus Buzărnescu.

"Am reuşit să las deoparte toate emoţiile, să-mi păstrez concentrarea şi să consider meciul ca fiind unul normal, nu o finală. Chiar după primul set, m-am gândit că ar putea reveni, aşa că nu a fost uşor. După 3-0, m-am gândit că aş putea cu adevărat câştiga meciul. Am încercat să mă concenterz pe jocul meu şi nu asupra modului în care reacţionează ea. Am văzut că jucam bine, făcând puncte şi returnând fiecare minge. Acum, cred în orice. Am început să cred că aş putea juca bine când m-am calificat pentru US Open, anul trecut. Totul a fost din bine în mai bine pentru mine. Voi încerca să mă concentrez la fiecare turneu, la fiecare meci, cum am făcut înainte. Poate lumea mă va privi într-un mod diferit acum, dar nu vreau să schimb nimic, doar să mă gândesc la momentele bune şi să joc", a declarat Buzărnescu, după finala de duminică.

La sfârșitul finalei de la San Jose, Mihaela Buzărescu și-a felicitat adversara și le-a mulțumit celor din public.

"Felicitări, Maria, pentru... Unde eşti? Felicitări pentru această săptămână. Eşti atât de tânără şi ai tot viitorul în faţă. Sper că mai pot volua câţiva ani la acest nivel. În urmă cu doi-trei ani, jucam turnee Futures şi nu credeam că o să pot atinge acest nivel, sper că vom putea juca din nou împreună. Vreau să vă mulţumesc tuturor pentru că aţi venit să ne urmăriţi, a fost extraordinar că aţi venit să ne încurajaţi şi îmi pare rău că nu a fost o jucătoare americană în finală, dar sunt fericită că o să fiu pe afişul turneului anul viitor, e ceva extraordinar pentru mine", a declarat Buzărnescu, la festivitatea de premiere.

