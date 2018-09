Mihaela Buzărnescu, revenire cu succes pe terenul de tenis

La aproape două luni de la accidentarea gravă suferită la Montreal, Mihaela Buzărnescu (23 WTA) a revenit pe teren, la Beijing. Sportiva de 30 de ani şi Monica Niculescu au trecut de primul tur la dublu, unde le-au învins pe favoritele numărul opt, Hao-Ching Chan şi Zhaoxuan Yang. A fost dublu 6 la 3 pentru Buzărnescu şi Niculescu.



Pentru un loc în sferturi, româncele vor întâlni perechea Alicja Rosolska / Abigail Spears.

Pentru calificarea în optimi la dublu, Mihaela şi Monica şi-au asigurat un cec de 24.830 dolari şi 120 puncte WTA.

Mihaela Buzărnescu joacă luni și la simplu. Ea o va întâlni, teoretic de la ora 9:30 (ora României), pe Aliaksandra Sasnovich, din Belarus, nr. 32 mondial.

Turneul de la Beijing se va disputa în perioada 29 septembrie - 7 octombrie și este transmis în direct de Digi Sport 2.

Toate speranțele de a avea o româncă în fazele următoare ale turneului se leagă acum de Mihaela Buzărnescu, după ce Simona Halep a abandonat din cauza unei accidentări, iar Sorana Cîrstea a fost eliminată și ea.

Ajunsă în primul tur de la Beijing din postura de lucky loser, Sorana Cîrstea a fost învinsă pentru prima oară de Kiki Bertens, după patru victorii. Într-o partidă care a durat aproape o oră, Cîrstea i-a luat doar două game-uri numărului 11 WTA. Dacă în primul set a fost 2-6, românca n-a mai avut nicio replică în cel secund – a fost 0-6 şi eliminare din primul tur la Beijing pentru Sorana Cîrstea.

Ce au făcut alte sportive de top la Beijing

Eliminarea Simonei Halep a fost singura mare surpriză a zilei în turneul de la Beijing. Favorita 9, Sloane Stephens, a avut însă și ea emoții în duelul cu Anastasia Pavlyuchenkova. Jucatoarea din Rusia a câștigat în tie-break primul set, după care nu a mai rezistat ritmului impus de campioana din 2017 de la US Open. Stephens s-a impus la 4 în actul secund, iar în decisiv a încheiat tot cu 6 la 4. A fost un meci și cu descărcări nervoase. Americanca a fost iritată încă din setul I, dar a continuat să fie nervoasă și în ultimul set, cel decisiv. La scorul de 3-0 pentru americancă, la un schimb foarte bun, când scorul a devenit 15-15, Pavlyuchenkova a dat tare într-o minge, pe centru, aproape de Stephens, dar aceasta din urmă a apucat să se replieze. La finalul game-ului, s-a putut descifra de pe buzele lui Sloane reacția extrem de dură a acesteia la adresa adversarei. A fost o înjurătură fără menajamente, relatează digisport.ro.

Cap de serie numărul 4, și Caroline Garcia a avut meci greu în primul tur - Yafan Wang din China a dus-o de asemenea în decisiv, după ce primele două seturi au fost cu tie-break. Garcia a câștigat cu 6-3 și se pregătește acum pentru partida cu slovena Polona Hercog.

Angelique Kerber s-a descurcat, în schimb, mult mai bine. Favorita 3 de la Beijing a trecut cu un dublu 6-2 de Kristina Mladenovic.

La rândul ei, Anastasija Sevastova a învins ușor o altă jucătoare din Franța, Alize Cornet, scor 6-4, 6-2.

Pericol pentru Halep

După abandonul de la China Open, Simona Halep și-a pus în pericol poziţia de lider mondial. Aceeași competiție i-a adus anul trecut satisfacţia de a deveni în premieră locul 1 WTA.

„Am simțit o durere și nu am putut să mă mișc cum trebuie, de aceea m-am oprit. Nu ştiu exact ce este, dar voi merge acasă şi voi face un RMN şi voi vedea. Sper că nu este la spate sau ceva la oase. Sunt doar îngrijorată acum şi tristă că nu am putut continua”, a declarat Simona Halep.

Liderul mondial a abandonat din cauza problemelor la spate după un prim set pierdut clar cu tunisianca Ons Jabeur, nr. 114 WTA. Vizibil afectată, Halep l-a chemat pe Cahill când era condusă cu 3 la 0. Lucrurile n-au mers cum trebuie. Românca a pierdut şi game-ul următor, iar la 4-1 a chemat fizioterapeutul, care a dus-o la vestiar pentru a primi îngrijiri medicale.

„Tot corpul mi-era încordat şi nu am putut juca. M-am oprit pentru că simţeam că se agravează dacă continui. Am simţit de la începutul meciului şi chiar înainte, la antrenamente, durerea nu m-a lăsat deloc. Ştiam că mă doare, dar am decis să continui crezând că dacă mă încălzesc în timpul meciului, va fi mai bine”, a explicat Simona.

Halep a părăsit competiția după setul pierdut cu 1 la 6 și a ajuns astfel la patru meciuri consecutive fără victorie. Și săptămâna trecută a acuzat o dublă accidentare la Wuhan. Mai întâi, a avut probleme la spate, pentru ca apoi să fie tratată pentru o afecţiune la coapsa stângă.

China Open este un turneu de categoria Premier Mandatory, iar Simona avea de apărat cele 650 de puncte aferente finalei de anul trecut. Acum, i se vor scădea. Chiar dacă deocamdată are un avans confortabil în clasamentul WTA, principalele urmăritoare, Wozniacki și Kerber, o pot detrona. Ele nu au puncte de apărat la Beijing, astfel că în cazul unor rezultate bune, distanța dintre ele și Simona se va comprima.

Clasamentul WTA la simplu, aşa cum arăta lunea trecută

1 (1). Simona Halep 8.061 puncte

2 (2). Caroline Wozniacki (Danemarca) 5.506

3 (3). Angelique Kerber (Germania) 5.295

4 (4). Caroline Garcia (Franţa) 4.725

5 (5). Petra Kvitova (Cehia) 4.585

6 (6). Elina Svitolina (Ucraina) 4.555

7 (8). Karolina Pliskova (Cehia) 4.475

8 (7). Naomi Osaka (Japonia) 4.390

9 (9). Sloane Stephens (SUA) 3.912

10 (11). Julia Goerges (Germania) 3.730

Critici pentru Simona

Sunt voci care o critică pe Simona Halep pentru faptul că a ales să participe la Beijing, dacă ştia că e accidentată. Mulţi dintre ei consideră că sportiva noastră a mers la China Open având în minte un singur lucru: bonusul pe care urma să îl primească dacă se afla la startul tuturor Turneelor Mandatory dintr-un sezon.

După Wuhan, unde s-a accidentat la antrenamentul de dinaintea partidei cu Cibulkova, Simona Halep era la două turnee distanţă de un bonus cumulat în valoare de un milion de dolari. Trebuia doar să participe la Beijing şi Moscova. De unde provin banii? O sportivă care este clasată în Top 10 WTA poate bifa o astfel de sumă doar dacă reușește să participe la toate turneele clasate în categoriile „Premier Mandatory” și „Premier 5” într-un singur sezon.

Potrivit regulamentului WTA, o sportivă care îndeplinește condițiile de mai sus poate încasa 450.000 de dolari pentru participările la toate turneele Premier Mandatory și 450.000 pentru participările la toate turneele Premier 5, precum și 100.000 de dolari pentru prezența în toate cele 9 turnee la un loc, scrie digisport.ro.

Mai mult, o jucătoare din Top 10 WTA este obligată să joace și două turnee Premier 700, categorie din care face parte și „Kremlin Cup”, în caz contrar aceasta fiind amendată.

Simona a anunțat deja săpămâna trecută că va merge la turneul de la Moscova. Rămâne de văzut dacă se va recupera până atunci și va putea face față.

Până la finalul anului, Halep este așteptată însă și la Turneul Campioanelor, o competiție cu miză mare, transmisă, ca și turneul de la Moscova, de Digi Sport.

