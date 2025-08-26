Live TV

Mirosul de canabis le face probleme jucătorilor de la US Open: „Este enervant să joci şi cineva să fumeze marijuana la câţiva metri”

Data publicării:
Casper Ruud
Autorizat în statul New York din 2021, consumul de canabis face valuri până la US Open

Autorizat în statul New York din 2021, consumul de canabis face valuri până la US Open, unde mirosul persistent provenit de la suporterii care fumează în tribune deranjează jucătorii în timpul meciurilor.

Jucătorii încă nu apreciază mirosul care se răspândeşte din tribune şi explică că acest lucru îi deranjează în timpul meciurilor.

„Pentru mine, mirosul acesta este cel mai neplăcut lucru din New York. Mirosul este peste tot, chiar şi aici, pe terenuri. […] Este destul de enervant să joci, să fii obosit şi să ai pe cineva care fumează marijuana la doar câţiva metri distanţă. Nu putem face nimic în această privinţă, decât dacă se modifică legea, dar mă îndoiesc că se va întâmpla acest lucru”, a declarat norvegianul Casper Ruud, finalist al turneului din 2022, pentru NRK, potrivit News.ro.

El nu este singurul care se plânge de miros, deoarece în august 2023, mulţi sportivi l-au denunţat. Înaintea lui, Gaël Monfils chiar l-a interpelat pe arbitru în timpul meciului său împotriva lui Taro Daniel: „Miroase puternic aici, nu? E o nebunie!” Compatriotul său, Adrien Mannarino, a insistat: „În cele patru colţuri ale terenului, mirosurile sunt puţin diferite. Poate fi iarbă pe o parte, rahat pe cealaltă... Nu e neapărat uşor, dar trebuie să te descurci.”

Alexander Zverev a comparat chiar terenul 17 cu „bârlogul lui Snoop Dogg”, evocând o atmosferă în care mirosul de iarbă se amestecă cu cel de mâncare şi alcool. Markéta Vondroušová credea că terenul 17 miroase atât de puternic a canabis pentru că „este atât de departe”: „Este aproape în parc. Cred că mirosul vine din parc.”

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Russian Msta-B Howitzer Crew In Kherson Region
1
Cum sunt pedepsite unitățile ruse din prima linie care nu performează în Ucraina: primesc...
grosan
2
Flavia Groșan a lansat o nouă teorie catalogată drept „fake news medical”: „Totul a...
razboi
3
Cinci războaie pot izbucni în următorii 5 ani: Confruntarea care îi sperie pe experți și...
Wonsan Kalma
4
„Resortul fantomă” din Coreea de Nord, văzut prin ochii unei turiste din Rusia. „Eram...
o persoana are in mana mai multe bancnote
5
Interzicerea cumulării pensiei cu salariul la stat, amânată. Reforma s-a dovedit greu de...
Neașteptat: a dat ”nas în nas” cu femeia pe care a părăsit-o pentru o majoretă cu 49 de ani mai mică. I-a spus două cuvinte
Digi Sport
Neașteptat: a dat ”nas în nas” cu femeia pe care a părăsit-o pentru o majoretă cu 49 de ani mai mică. I-a spus două cuvinte
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
2025-06-20-2
Nicușor Dan a mers la Palatul Victoria, la ședința coaliției...
jean visan
A fost ales noul director interimar al Romsilva. Cine este Jean Vişan
magistrati-document-ciocanel-1536x1025
Reacție nervoasă a unui fost ministru al Justiției, față de protestul...
soldat
Cazul miraculos al unui soldat ucrainean, care a supraviețuit după ce...
Ultimele știri
Recomandările ANPC pentru părinții și elevii care cumpără rechizite pentru noul an școlar. La ce trebuie să fie atenți
Zelenski cere schiţarea mai rapidă a garanţiilor de securitate pentru Ucraina. Care este oferta Statelor Unite
Bolojan a discutat despre investiţiile din PNRR cu ministerele Transporturilor şi Dezvoltării: Fiecare ministru are deplină libertate
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Jannik Sinner tine in maini trofeul de la us open
Jannik Sinner a câştigat trofeul US Open, după scandalul uriaș de dopaj în care a fost implicat
Arina Sabalenka
Arina Sabalenka a învins-o pe Jessica Pegula şi a câştigat US Open
arena de la us open seara
US Open și meciurile nocturne controversate. Andy Murray: „O mizerie totală”
Yulia Putintseva in timpul unui meci
Boris Becker a comentat gestul unei jucătoare de la US Open: Un comportament oribil. Cine se crede?
Tennis : Us Open 2024 - Novak Djokovic - Serbie Tennis :Us Open 2024 - Usa - 31/08/2024 ChrysleneCaillaud/Panoramic PUBL
Novak Djokovic, numărul 2 mondial în clasamentul ATP, a fost eliminat surprinzător în turul al treilea al US Open
Partenerii noștri
Pe Roz
O actriță celebră în Spania a murit la 42 de ani. Antonio Banderas: „Ne-a părăsit prea devreme, condoleanțele...
Cancan
Monica Anghel a ajuns pe masa de operații! Ce s-a întâmplat cu artista: 'Am luat cea mai bună decizie'
Fanatik.ro
Dramă cumplită pentru Irina, o tânără de 20 de ani cu paralizie cerebrală. A aflat că mama ei a murit după ce...
editiadedimineata.ro
Vremea caldă îți strică starea? Ce spun studiile
Fanatik.ro
Detalii ascunse din mariajul lui Cristi și Adelina Chivu. De ce se consideră antrenorul lui Inter doar al...
Adevărul
Superstarul militar care a făcut o adevărată avere din război. Deși era orfan a ajuns unul dintre cei mai...
Playtech
Meghan Markle are o fiică secretă! Căsnicia cu Prințul Harry, aproape de final, trecutul îi distruge toate...
Digi FM
Victor Ponta, primele declarații despre noua parteneră, la câteva luni de la divorțul de Daciana Sârbu...
Digi Sport
Lovitură de teatru în cazul transferului lui Ianis Hagi
Pro FM
Fiica lui David Bowie, despre boala cu care a fost diagnosticată de curând: „Nu schimbă nimic, dar justifică...
Film Now
Cum reușește Patrick Duffy, Bobby din „Dallas”, să se mențină în formă la 76 de ani: „Linda mi-a schimbat...
Adevarul
Scene șocante surprinse la Paris: român vânat de traficanții care voiau să-l linșeze. „Omoară-l dacă mai...
Newsweek
Care pensionari iau pensia mai repede în septembrie? Cine va plăti de zece ori impozit? Document
Digi FM
Comediantul Ionuț Rusu, despre momentul în care a fost arestat în Ungaria: "Nu sunt...
Digi World
VIDEO Statui vechi de milenii, avariate de un turist, la un muzeu din China. A sărit de la 5 m înălțime...
Digi Animal World
O viitoare mireasă și logodnicul ei și-au cheltuit bugetul pentru nuntă pentru salvarea câinelui: „A fost...
Film Now
Cum arată și ce face azi, la 47 de ani, Maggie, fiica cea mare din "Dădaca". Nicholle Tom s-a revăzut recent...
UTV
Andreea Bălan și Victor Cornea, surpriză la Como. George Clooney și Adam Sandler, la câteva mese distanță