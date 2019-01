Momentul înfricoșător în care Serena Williams s-a accidentat, când conducea cu 5-1 în decisiv

Serena Williams a condus cu 5-1 în decisiv şi a ratat patru mingi de meci în întâlnirea cu Karolina Pliskova, din sferturile de finală ale AusOpen, dar spune că nu a avut ce să facă mai mult, deoarece sportiva cehă a jucat prea bine, scrie News.ro.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Nu am făcut nimic greşit la acele mingi de meci. Nu am făcut nimci greşit. Am rămas agresivă. La câteva dintre ele, ea pur şi simplu a lovit liniile. La una, a servit un as, nereturnabil. Chiar am făcut tot ce puteam la acele mingi. Ea ajucat cel mai bun tenis, inlcusiv la acele lovituri”, a declarat Williams, potrivit WTA.

În setul decisiv, când Serena Williams conducea cu 5-1, americanca și-a scrântit glezna în timpul unei lovituri. Din cauza durerii, sportiva nu s-a mai putut deplasa la fel de bine pe teren, iar serviciul i-a fost afectat de durerile de la nivelul gleznei.

Serena Williams, locul 16 WTA şi cap de serie numărul 16, a fost învinsă, miercuri, cu scorul de 6-4, 4-6, 7-5, de Karolina Pliskova din Cehia, locul 8 WTA şi cap de serie numărul 7, în sferturile de finală al Australian Open.

Pliskova s-a impus după un meci de două ore şi 10 minute şi ajuns pentru prima dată în penultimul act, la Melbourne.

Cu Serena Williams, jucătoarea din Cehia a revenit de la 1-5 în decisiv şi a salvat patru mingi de meci, una la scorul de 1-5 şi alte trei la scorul de 4-5.

În turul anterior, Williams o eliminase pe Simona Halep, locul I WTA, cu 6-1, 4-6, 6-4.

În semifinale, Pliskova va evolua cu japoneza Naomi Osaka, locul 4 WTA şi cap de serie numărul 4.

Etichete:

,

,