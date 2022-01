Apar tot mai multe îndoieli în legătură cu testul PCR pozitiv pe care Novak Djokovic l-a prezentat ca dovadă ca a trecut prin boală pentru a putea intra în Australia ca să participe la Australian Open. O anchetă a jurnaliștilor BBC arată că numărul de serie trecut pe acel test nu se încadrează corect între cele făcute în Serbia în acea perioadă.

Acel număr este, în mod ciudat, mai mare decât al testului negativ, datat șase zile mai târziu, care demonstra că sportivul nu mai era infectat.

Rezultatele testelor PCR pentru Novak Djokovic au fost depuse în instanță, în Australia, de către avocații săi Foto: BBC

Sunt documente oficiale, furnizate de Djokovic pentru a fi scutit de la regula care nu permite persoanelor nevaccinate să intre în Australia. În cele din urmă, scutirea sa nu a fost acceptată și tenismenul a fost expulzat, dar din alte motive.

Primii care au sesizat discrepanța dintre codurile de confirmare a testelor au fost jurnaliștii de la un grup de investigații german, Zerforschung, care lucrează în parteneriat cu publicația Der Spiegel.

BBC a mers mai departe și a verificat dacă numerele sunt generate în ordine strict cronologică în Serbia. Astfel, a descoperit că singurul care nu respectă ordinea este cel al lui Novak Djokovic.

Și cotidianul sportiv francez L'Equipe, citat de Agerpres, a scris că apar tot mai multe suspiciuni cu privire la data exactă a testului Covid pozitiv al lui Novak Djokovic. Avocaţii lui Djokovic au adăugat la dosarul clientului lor două teste PCR, cel pozitiv din 16 decembrie şi al doilea, negativ, datat 22 decembrie. Cu toate acestea, numerele de serie ale acestor teste ar indica faptul ca primul ar fi putut fi efectuat la mai mult de o săptămână după data menţionată oficial.

Ce arată investigația BBC

Testele lui Novak Djokovic au fost efectuate în Serbia, iar rezultatele au fost făcute publice de Institutul sârb de Sănătate Publică. Fiecare test are un număr de serie unic. BBC a investigat 21 de teste PCR emise de Institut şi toate numerele de serie păreau a fi în ordine cronologică, cu excepţia testului pozitiv al lui Djokovic din 16 decembrie.

Numărul de serie pentru acest test este 73 71 999. Aceasta sugerează că el a avut loc în perioada 25-28 decembrie, în condiţiile în care un test efectuat în ziua de Craciun are numărul de ordine 73 66 969 şi un altul efectuat pe 28 decembrie are numărul 74 15 312. Astfel, numărul testului negativ al lui Djokovic, din 22 decembrie, este mai mic decât cel al testului pozitiv.

Institutul sârb de Sănătate Publică a emis însă un document, care a confirmat că datele celor două teste ale liderului mondial sunt exacte.

Deşi este posibil ca fiecare test să fi fost procesat într-un laborator diferit - ceea ce ar putea explica diferenţa dintre codurile de confirmare - BBC a verificat toate cele 21 de teste PCR în opt laboratoare diferite. Nimic nu arată că acestea din urmă ar folosi codificări separate cu privire la numerele testelor.

„Întotdeauna există posibilitatea unei erori. Însă, dacă ar fi cazul, ar exista o explicaţie simplă. Nu văd de ce autorităţile nu ar spune simplu asta”, a declarat Djordje Krivokapic, specialist în securitatea datelor şi în domeniul digital.

„Am prezentat toate constatările noastre Institutului de Sănătate Publică din Serbia, precum și Biroului guvernamental pentru Tehnologia Informației. Am încercat să obținem un punct de vedere în mai multe rânduri și prin diverse canale, dar nu am primit încă niciun răspuns. De asemenea, am contactat echipa domnului Djokovic și i-am invitat să explice discrepanțele, dar nu am primit niciun răspuns nici de la ei”, menționează BBC în finalul articolului.

Editor : Luana Pavaluca