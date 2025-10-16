Live TV

Novak Djokovici: „Nu am de gând să mă retrag, vreau să văd până unde pot ajunge”

Data publicării:
Novak Djokovici
REUTERS/Go Nakamura

Tenismanul sârb Novak Djokovici, care participă la turneul demonstrativ Six Kings Slam din Arabia Saudită, a risipit suspiciunile legate de retragerea sa iminentă, afirmând că „longevitatea” este una dintre cele mai mari motivaţii ale sale de până acum şi că vrea să vadă cât de departe poate ajunge, scrie EFE.

Câştigătorul a 24 de titluri de Mare Şlem i-a dat ca exemple pe fotbalistul portughez Cristiano Ronaldo (40 ani) şi pe baschetbalistul american LeBron James (care va împlini 41 de ani în decembrie), ambii fiind încă relevanţi în ciuda vârstei lor, informează Agerpres.

„Longevitatea este una dintre cele mai mari motivaţii ale mele. Vreau să văd cât de departe pot ajunge. Să-i văd pe LeBron şi Ronaldo jucând până la 40 de ani este motivant şi o inspiraţie pentru mine. Tenisul se schimbă şi vreau să joc pentru a experimenta această schimbare”, a spus Djokovici. „Există oameni care îşi doresc să mă retrag curând, dar asta nu se va întâmpla”, a subliniat sârbul, care îl va întâlni pe italianul Jannik Sinner, joi seara, în semifinala turneului saudit.

Novak Djokovic, primire triumfală în Grecia, după ce s-a mutat cu familia. Unde va locui campionul sârb

Fără a mai câştiga un trofeu de Mare Şlem în ultimii doi ani, dar bifând la Geneva cel de-al 100-lea titlu din carieră, sârbul în vârstă de 38 de ani a subliniat inspiraţia pe care i-au oferit-o originile sale şi impactul pe care l-a avut asupra personalităţii sale.

„Vin dintr-o ţară devastată de război. Tatăl meu mi-a dat o bancnotă de zece dolari când aveam 12 ani şi mi-a spus că asta era tot ce aveam. Mi-a spus că dacă vreau să joc acest sport scump, trebuia să mă perfecţionez. Trebuia să mă maturizez mult mai repede decât mă aşteptam. Am înţeles mesajul şi mi-am asumat multă responsabilitate”, şi-a amintit Djokovici.

„Tatăl meu a crezut în talentul şi caracterul meu mult mai mult decât mine. Când am menţionat că obiectivul era să devin numărul unu mondial într-o ţară fără tradiţie în tenis, ne-am confruntat cu ridiculizarea şi neîncrederea multor oameni. Sunt dovada că orice este posibil”, a adăugat Djokovici.

 

