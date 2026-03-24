O mare jucătoare de tenis: „Am impresia că nu mai pot controla vocile din mintea mea”. Ce temeri are după ce a coborât în clasament

Paula Badosa (28 de ani) a publicat un mesaj lung pe Instagram, la câteva zile după înfrângerea usturătoare suferită în turul al doilea al Openului de la Miami în faţa Ivei Jovic (6-2, 6-1). Fostul număru 2 mondial a ieşit astfel din Top 100 (locul 113) şi are la dispoziţie două săptămâni pentru a reintra în clasament, astfel încât să evite calificările la Roland-Garros. Ea îşi manifestă voinţa, dar recunoaşte totodată momentele de îndoială, informează News.ro.

„Un lucru ştiu sigur: voi lupta întotdeauna cu toată puterea”, a asigurat spaniola. „Voi face tot ce este necesar. Ştiu că sunt departe de nivelul meu maxim, dar ştiu şi că acest potenţial este încă în mine. Frica, această blestemată frică. Cât de teribilă este! Uneori, am impresia că nu mai pot controla vocile din interiorul meu. Emoţiile sunt prea numeroase şi mă simt copleşită. Îndoiala mă invadează şi mă simt pierdută într-un ocean de emoţii.”

„Sunt zile în care mă simt plină de energie, iar în altele muntele mi se pare de neînvins… şi mă întreb dacă voi reuşi”, continuă ea.

Paula Badosa. Foto: Profimedia

Jucătoarea suferă de o leziune cronică la spate care nu-i permite, în prezent, să-şi recâştige forma maximă. Ea a revenit în prim-plan în ianuarie 2025, reintrând în Top 10 mondial pentru prima dată din octombrie 2022.

Dar de atunci a suferit o recidivă. „Nu voi fi amintită pentru numărul de titluri câştigate, ci pentru asta. Pentru momentele acelea. Pentru a dovedi că Paula este capabilă să întoarcă soarta”, a mai scris jucătoarea care are patru titluri (Indian Wells, Belgrad, Sydney şi Washington) şi o semifinală la Openul Australiei în 2025. „Încă o dată, voi dovedi că pot întoarce soarta. Va fi dificil, dar promit să perseverez până când voi reuşi”, a adăugat ea.

„De aceea sunt încă aici”, a concluzionat jucătoarea de 28 de ani. „Pentru că voi demonstra încă o dată că pot reuşi. Va fi foarte dificil, dar promit să perseverez până voi reuşi. Şi chiar dacă lucrurile nu decurg conform planului şi există o mie de păreri diferite… voi continua”.

Editor : Liviu Cojan