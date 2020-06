Prima dată într-o emisiune din România: Bianca Andreescu, interviu în EXCLUSIVITATE, la Digi Sport 1

În cadrul unei noi ediții speciale Campionii Digi Sport, Bianca Andreescu (locul 6 WTA), jucătoarea canadiană de origine română care a cucerit fanii sportului alb din țară, a vorbit cu jurnalistul Digi Sport Gabriel Morariu în cadrul unui interviu în EXCLUSIVITATE, difuzat miercuri, 10 iunie, de la ora 16:30, pe Digi Sport 1. În prima sa prezență într-o emisiune la o televiziune din România, Bianca a povestit despre perioada copilăriei, când a locuit și a mers la școală și la tenis în Pitești sau cum își petrecea weekendurile la bunicii din comuna Vaideeni din Vâlcea.

Bianca Andreescu a câștigat anul trecut trei titluri importante la Toronto, Indian Wells și US Open, fiind prima jucătoare din istorie care a câștigat titlul de la New York la debutul pe tabloul principal.

Tot în 2019 ea a jucat și cu Halep, la Shenzen, când Simona a câștigat cu 3-6, 7-6, 6-3 și spune că își dorește să remedieze „problema”: “Îmi aduc aminte că am fost atât de supărată la finalul meciului. Cel mai tare m-a supărat că am avut acea minge de meci. Simona a jucat foarte bine. Nu rata nicio minge. Mi-am dat seama de ce îmi plăcea atât de mult să o privesc jucând. Am admirat-o mereu pentru spiritul de luptă. Nu se dă bătută niciodată! Asta arată cât este de rezistentă. Felicitări pentru meciul pe care l-a făcut. Vreau să îmi iau revanșa! Vreau să joc din nou acea minge de meci!”, spune Bianca Andreescu.

Deși mare parte din viața sa este în Canada, Bianca nu și-a uitat originile și a avut un mesaj în limba română pentru fanii ei din România: „Vreau să vă mulțumesc pentru tot ce faceți pentru mine! Susținerea voastră este foarte plăcută și sper că o să vin în România”, le-a transmis Bianca Andreescu.

Telespectatorii pot afla mai multe informații și interviul complet urmărind emisiunea Campionii Digi Sport de miercuri, 10 iunie, de la ora 16:30, pe Digi Sport 1 sau în reluare, la 21:30 pe Digi Sport 2 și la 23:30 pe Digi Sport 1.