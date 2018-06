Prima declarație a lui Darren Cahill despre momentele tensionate dintre el și Simona Halep: „M-am gândit să renunţ la colaborare“

Darren Cahill a vorbit în premieră de momentele dificile dintre el și Simona Halep, despre cum a împins-o pe marginea prăpastiei, ca să o ajute să evolueze, și despre care a fost cel mai greu moment al colaborării lor - finala de anul trecut de la Roland Garros, pierdută în fața Jelenei Ostapenko.

Foto: Guliver/GettyImages

„Fiecare antrenor trebuie să se privească într-o oglindă şi să decidă dacă mesajul lui ajunge la jucător. Nu a fost vorba doar despre meciul cu Johanna Konta, ci şi despre alte partide în care am simţit că nu a ajuns la ea mesajul meu. M-am gândit că poate trebuie să vină altcineva, a fost ca o ultimă încercare din punctul meu de vedere pentru că nu-mi doream să distrug, aşa că am decis să fac un pas în spate şi i-am spus că dacă mă vrea înapoi trebuie să evolueze din punct de vedere mental sau dacă are nevoie de o altă voce o să o ajut să o găsească. (...) A decis că vrea să rămân, când am plecat după Miami, nu i-am lăsat nicio plasă de siguranţă, doar i-am spus că o să-i urmăresc meciurile. A progresat, era un lucru pe care îl avea în interiorul ei, dar a trebuit să o duc pe marginea prăpastiei ca să poată să-şi îmbunătăţească mentalitatea pe teren. Au mai fost şi unele scăpări pe drum, dar faptul că a angajat un psiholog în ultimii ani, că e în contact cu ea tot timpul şi vrea să fie şi mai bună arată cât de mult şi-a dorit. Simona e genială în multe aspecte, dar era păcat ca din cauza unui singur motiv să nu ajungă unde trebuia. Nu sunt sigur că a făcut-o datorită antrenamentelor pentru că era o jucătoare extraordinară şi înainte de a colabora eu cu ea, dar a avut încredere în mine că pot lucra atât cu punctele sale bune, cât şi cu cele slabe: tot creditul e al ei. (...) Am avut şi câteva ciocniri de-a lungul colaborării noastre, pe care le-a văzut o lume întreagă, în timpul discuţiilor din teren, iar oamenii au dat multă atenţie acestor lucruri. (...) Cel mai greu moment pentru mine ca antrenor a fost să văd finala de anul trecut, când a condus cu un set şi 3-0 şi era jucătoarea mai bună de pe teren. Să fiu martor la felul în care i-a scăpat acel meci a fost cel mai greu moment şi cu siguranţă şi al ei. Tot creditul pentru ea că a putut să treacă peste, în plus nici la numărul unu nu a ajuns din prima. A avut câteva lovituri dure în stomac, dar a pus capul jos a muncit şi mai mult la antrenamente. E o tânără domnişoară curajoasă şi determinată”, a spus Darren Cahill pentru RSN Breakfast şi The first serve, două podcasturi dedicate tenisului, citate de gsp.ro.